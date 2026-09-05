Grazerin schreibt Geschichte: Karoline Resch ist erste Frau Brigadier

Es ist eine Position, die vor ihr noch keine Frau auf diesem Weg erreicht hat: Karoline Resch aus Graz ist seit Mitte dieser Woche Brigadier und damit die erste Frau im Generalstabsdienst, die diesen Rang erreicht hat. Für Resch selbst ist der Karriereschritt noch nicht ganz angekommen. „Das ist noch etwas unwirklich für mich, muss ich sagen. Da muss ich mich erst daran gewöhnen“, erzählt sie in einem Bericht des ORF. Dass sie dabei erneut eine Vorreiterrolle übernimmt, ist für die Grazerin nichts völlig Neues. Bereits bei der Generalstabsausbildung war sie die erste Frau.

„Einfach versuchen“

Anderen Frauen möchte Resch mit ihrem Weg Mut machen. Darauf zu warten, dass jemand anderes zuerst neue Wege beschreitet, sei zwar bequem. Veränderung brauche aber Menschen, die selbst den Schritt wagen. „Nur wenn wir alle darauf warten, dass irgendjemand andere Pionierleistungen macht, und man nicht selber dann den Sprung ins kalte Wasser wagt, wird sich nichts ändern“, sagt Resch. Ihr Rat fällt entsprechend knapp aus: „Deswegen einfach versuchen.“ In der Steiermark sind derzeit 355 Frauen beim Bundesheer tätig. Resch nimmt nun eine der höchsten Funktionen ein.

Sie arbeitet an neuer Wehrdienstreform mit

Viel Zeit, sich an den neuen Rang zu gewöhnen, bleibt der Grazerin nicht. Resch beschäftigt sich mit der operativen Einsatzplanung des Bundesheeres und arbeitet an der für 2027 vorgesehenen Wehrdienstreform mit. Ein Schwerpunkt dabei ist die geplante Verlängerung des Grundwehrdienstes. Resch hält eine längere und bessere Ausbildung der Grundwehrdiener angesichts der Sicherheitslage in Europa für notwendig. Junge Männer müssten ausreichend vorbereitet werden, „dass sie wirklich am Gefechtsfeld bestehen können“. Derzeit betrifft die Wehrpflicht ausschließlich männliche Staatsbürger. Resch bringt allerdings auch eine mögliche langfristige Entwicklung ins Spiel: In Zukunft könnte ihrer Ansicht nach die Frage nach gleichen Pflichten für Männer und Frauen aufkommen.

Bundesheer habe sich bereits verändert

Als Resch ihre Laufbahn begann, waren viele Kasernen noch kaum auf Soldatinnen eingestellt. Als Beispiel nennt sie die damalige Suche nach Damentoiletten. Seither habe sich viel getan. Auch das Erscheinungsbild des Bundesheeres sei mittlerweile deutlich vielfältiger geworden. Am Ziel sieht Resch die Entwicklung dennoch nicht. Es gebe weiterhin Verbesserungspotenzial und genau dort wolle sie künftig ansetzen.