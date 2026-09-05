Bagger hebt vermeintlichen Stein aus Erde: Es ist eine 50-Kilo-Bombe

Ein Baggerfahrer machte bei Grabungsarbeiten in Wien-Floridsdorf eine brisante Entdeckung: Was er zunächst für einen großen Stein hielt, entpuppte sich als 50 Kilogramm schwere Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg.

Zunächst dachte der Arbeiter laut Polizei, dass sich lediglich ein großer Stein in der Baugrube befand. Deshalb hob er den Gegenstand mit seinem Bagger aus der Erde. Erst danach erkannte er, was tatsächlich vor ihm lag: eine Bombe.

Zunächst dachte der Arbeiter laut Polizei, dass sich lediglich ein großer Stein in der Baugrube befand. Deshalb hob er den Gegenstand mit seinem Bagger aus der Erde. Erst danach erkannte er, was tatsächlich vor ihm lag: eine Bombe.

Ein gewöhnlicher Arbeitstag nahm am Freitag in einer Kleingartenanlage in Wien-Floridsdorf eine unerwartete Wendung. Gegen 9.42 Uhr stieß ein Baggerfahrer bei Grabungsarbeiten im Kleingarten Groß Gedersdorf auf einen größeren Gegenstand. Zunächst dachte der Arbeiter laut Polizei, dass sich lediglich ein großer Stein in der Baugrube befand. Deshalb hob er den Gegenstand mit seinem Bagger aus der Erde. Erst danach erkannte er, was tatsächlich vor ihm lag: eine Bombe.

©LPD Wien Nach einer ersten Beurteilung entschieden die Einsatzkräfte, den unmittelbaren Gefahrenbereich zu räumen.

Polizei lässt Umgebung evakuieren

Der Baggerfahrer legte den Fund ab und verständigte sofort die Polizei. Ein sprengstoffkundiger Beamter sowie der Entminungsdienst des Österreichischen Bundesheeres wurden hinzugezogen. Nach einer ersten Beurteilung entschieden die Einsatzkräfte, den unmittelbaren Gefahrenbereich zu räumen. Menschen im Nahbereich mussten diesen verlassen, zudem wurden umliegende Straßen gesperrt.

Bombe wog rund 50 Kilogramm

Spezialisten des Bundesheeres nahmen sich schließlich des gefährlichen Fundes an. Dabei stellte sich heraus, dass es sich um eine rund 50 Kilogramm schwere russische Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg handelte. Der Entminungsdienst konnte die Bombe erfolgreich entschärfen und anschließend abtransportieren. Nachdem keine Gefahr mehr bestand, wurden die Evakuierungsmaßnahmen aufgehoben. Auch die gesperrten Straßen konnten wieder für den Verkehr freigegeben werden.