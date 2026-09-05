Toter in Wiener Innenhof: Polizei nimmt Tatverdächtigen (25) fest

Wochenlang ermittelte die Polizei nach dem Tod eines Mannes in Wien-Fünfhaus. Nun gelang die Festnahme: Ein 25-Jähriger steht im Verdacht, für die tödliche Tat verantwortlich zu sein.

Nach dem gewaltsamen Tod eines Mannes in Wien-Fünfhaus gibt es eine entscheidende Entwicklung. Ermittler des Landeskriminalamtes Wien konnten einen 25-Jährigen als unmittelbaren Tatverdächtigen ausforschen. Der Mann wurde am Freitag festgenommen. Der Fall hatte am 11. August begonnen. Zeugen fanden gegen 0.10 Uhr einen schwer verletzten Mann in einem Innenhof im 15. Bezirk, 5 Minuten hat berichtet: Mord-Alarm in Wien-Fünfhaus: Mann in Innenhof gefunden und verstorben. Sofort eingeleitete Reanimationsmaßnahmen und die notfallmedizinische Versorgung durch die Berufsrettung blieben erfolglos. Der Mann starb noch vor Ort.

Streit im Suchtgiftmilieu dürfte vorausgegangen sein

Schon zu Beginn der Ermittlungen stellte sich heraus, dass es zuvor im Bereich des Gaudenzdorfer Gürtels zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen sein dürfte. Nun nennt die Polizei auch einen möglichen Hintergrund: Streitigkeiten im Suchtgiftmilieu dürften zu der Auseinandersetzung geführt haben. Dabei soll es zu mehreren gegenseitigen Körperverletzungen gekommen sein. Die Ermittler des Bereichs Leib/Leben arbeiteten in den vergangenen Wochen daran, den genauen Ablauf zu rekonstruieren und einen Tatverdächtigen auszuforschen.

Europäischer Haftbefehl gegen 25-Jährigen

Schließlich geriet der 25-Jährige ins Visier der Ermittler. Laut Polizei hat der Tatverdächtige keinen Wohnsitz in Österreich. Nachdem eine Festnahmeanordnung sowie ein Europäischer Haftbefehl erlassen worden waren, gelang am Freitag gegen 16.45 Uhr der Zugriff. Der 25-Jährige wurde im Bereich der Ratschkygasse in Wien-Meidling festgenommen.

Nur teilweise geständig

Anschließend wurde der Mann von den Ermittlern einvernommen. Dabei zeigte er sich laut Polizei lediglich hinsichtlich einer Tatbeteiligung geständig. Ein Geständnis zur ihm vorgeworfenen Tötungshandlung liegt demnach nicht vor. Der 25-Jährige wurde in eine Justizanstalt eingeliefert. Die weiteren Ermittlungen laufen.