Aus Übung wurde Ernst: Zwei Notfälle in einer Nacht forderten Bergretter

Die Bergrettung Strobl hatte eigentlich eine Übung geplant, doch sogleich trudelten Einsatzmeldungen ein. Einmal ein erschöpftes Paar, welches nicht mehr weiter konnte und die Meldung, dass sich ein Bergsteiger verstiegen hatte.

Der Schulungsabend der Bergrettung Strobl am Freitag, dem 4. September, am Abend startete mit einer geplanten Übung. Doch bereits kurz nach Beginn erreichte die Ortsstelle die erste Einsatzmeldung.

Erschöpftes Paar konnte nicht mehr weiter

Ein Paar aus Deutschland war im Bereich der Schartenalm im Postalm-Gebiet unterwegs und kam aufgrund von Erschöpfung nicht mehr weiter, so die Einsatzkräfte. Ein Bergrettungstrupp machte sich umgehend auf den Weg und brachte die beiden sicher ins Tal. Pünktlich nach Abschluss des Schulungsabends folgte der zweite – deutlich forderndere – Einsatz, teilen sie weiter mit.

Bergsteiger hatte sich versteigen

Ein Bergsteiger hatte sich im Bereich des Sparbers (1.502 Meter Seehöhe, Osterhorngruppe) verstiegen und war in unwegsames, steiles Absturzgelände geraten. Bei Dunkelheit konnte der Stoßtrupp der Bergrettung den Mann lokalisieren und mittels Seilsicherung sicher aus dem Gelände abseilen. Mit vereinten Kräften wurde der erschöpfte Bergsteiger anschließend sicher ins Tal gebracht. „Erst kurz vor Mitternacht konnten wir den Einsatz beenden und in unsere Ortsstelle zurückkehren. Ein langer und fordernder Einsatz“, berichtet Dominik Lichtenegger von der Bergrettung Strobl.