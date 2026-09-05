Windows-Nutzer aufgepasst: Dieses Update kann den Desktop schwarz machen

Wer Windows 11 nutzt und nach einem Update plötzlich auf einen schwarzen Desktop blickt, muss nicht unbedingt einen Defekt am Computer befürchten.

Wer Windows 11 nutzt und nach einem Update plötzlich auf einen schwarzen Desktop blickt, muss nicht unbedingt einen Defekt am Computer befürchten.

Wer Windows 11 nutzt und nach einem Update plötzlich auf einen schwarzen Desktop blickt, muss nicht unbedingt einen Defekt am Computer befürchten. Ursache kann das Ende August veröffentlichte Preview-Update KB5120998 sein. Microsoft hat inzwischen bestätigt, dass es nach der Installation zu Problemen mit persönlichen Desktop-Einstellungen kommen kann. Betroffen sind demnach Geräte mit Windows 11 24H2 und 25H2.

Plötzlich ist das Hintergrundbild verschwunden

Der Fehler sorgt dafür, dass bestimmte Windows-Einstellungen nicht mehr korrekt geladen werden. Das kann unter anderem das persönliche Hintergrundbild betreffen. Statt des gewählten Fotos oder Designs erscheint dann eine schwarze Fläche. Auch weitere Anpassungen des Desktops können betroffen sein. Besonders ärgerlich: Einfach das gewünschte Hintergrundbild erneut auszuwählen, hilft nach Angaben von Microsoft nicht unbedingt. Das Problem liegt nicht an der gespeicherten Auswahl selbst, sondern daran, dass Windows die entsprechenden Einstellungen nicht korrekt lädt.

Auch der Mauszeiger kann plötzlich anders aussehen

Damit nicht genug. Das Update kann auch individuell angepasste Mauszeiger und Cursoranimationen zurücksetzen. Windows zeigt dann stattdessen den Standard-Mauszeiger an. Dieses Problem betrifft laut Microsoft Geräte, auf denen eine andere Systemsprache als Englisch verwendet wird. Damit könnten auch deutschsprachige Windows-Nutzer betroffen sein. Auch hier lassen sich die ursprünglichen Einstellungen derzeit nicht einfach wieder aktivieren, solange der zugrunde liegende Fehler besteht.

Nicht jeder Windows-11-PC ist betroffen

Wichtig für Nutzer: KB5120998 ist ein optionales Vorschau-Update und kein reguläres Sicherheitsupdate. In der Regel muss die Installation über Windows Update bewusst angestoßen werden. Eine automatische Installation ist allerdings möglich, wenn die Option aktiviert wurde, neue Updates möglichst früh zu erhalten. Wer die beschriebenen Probleme nicht bemerkt und das Update nicht installiert hat, ist von diesem konkreten Fehler nicht betroffen.

Microsoft arbeitet bereits an Lösung

Microsoft arbeitet nach eigenen Angaben an Korrekturen für die bekannten Probleme. Diese sollen mit einem kommenden Windows-Update ausgeliefert werden. Einen verbindlichen Termin für die Fehlerbehebung hat der Konzern bislang nicht genannt. Betroffene müssen sich daher vorerst gedulden.