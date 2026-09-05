Grazerin erobert RTL-Show: Lisa Gassler kämpft jetzt als „Diamond“

Kraft, Ausdauer und jede Menge Körperkontakt: Für Lisa Gassler aus Graz wurde es in den vergangenen Monaten deutlich härter als gewohnt. Die Physiotherapeutin, Yoga-Lehrerin und ehemalige Sportlerin im Nationalteam für Rhythmische Sportgymnastik gehört zu den 17 Gladiatorinnen und Gladiatoren der neuen RTL-Show „Gladiators – Die Show der Giganten“. Im Fernsehen tritt sie allerdings nicht unter ihrem echten Namen auf. Dort wird aus der Grazerin „Diamond“. Dabei hätte Gassler zunächst selbst nicht damit gerechnet, überhaupt Teil der Produktion zu werden. Eine Produktionsfirma kontaktierte sie über Instagram. „Ich habe es zuerst nicht geglaubt“, erzählt sie rückblickend laut Medienberichten.

Sechs Tage Training pro Woche

Nach Castings in Deutschland stand schließlich fest: Die Grazerin ist dabei. Danach begann eine Vorbereitung, die es in sich hatte. Fünf Monate lang trainierte Gassler an sechs Tagen pro Woche. Lediglich der siebente Tag war für aktive Regeneration vorgesehen, beispielsweise Yoga oder lockeres Radfahren. Auf dem Trainingsplan standen Kraft, Ausdauer, Koordination und Explosivität. Besonders herausfordernd waren für sie Disziplinen wie Ringen und Grappling. Körperkontakt in dieser Form war für Gassler Neuland. Ihre sportliche Vergangenheit lag bislang vor allem in der Rhythmischen Sportgymnastik, im Krafttraining und im Yoga. Unterstützung erhielt sie sowohl von Trainern der TV-Produktion in Deutschland als auch von einem eigenen Kraftsport-Coach in Graz.

Zwei intensive Wochen vor den Kameras

Im Frühjahr wurde es schließlich ernst. Für die Aufzeichnungen ging es für rund zwei Wochen nach Düsseldorf. Welche Herausforderung am nächsten Tag auf sie wartete, erfuhr Gassler jeweils erst am Vortag. Dann hieß es, sich möglichst schnell auf die jeweilige Aufgabe einzustellen. Neben direkten Duellen mussten auch verschiedene Hindernisparcours bewältigt werden, vor Publikum und laufenden Kameras. Nervosität habe sie anfangs durchaus gespürt. Sobald ein Wettkampf begann, sei die Konzentration allerdings so groß gewesen, dass die Kameras in den Hintergrund rückten.

Was machen die Gladiatoren eigentlich?

Das Konzept ist schnell erklärt: Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die sogenannten Contender, müssen in unterschiedlichen Spielen möglichst viele Punkte sammeln. Gassler und ihre Mitstreiter haben genau das Gegenteil vor. Als Gladiatoren versuchen sie mit Kraft, Schnelligkeit und Geschick, die Herausforderer daran zu hindern. Wer sich gegen „Diamond“ und die anderen Gladiatoren durchsetzen konnte, darf die Grazerin allerdings noch nicht verraten. Seit 4. September läuft „Gladiators – Die Show der Giganten“ auf RTL. Die Folgen können zudem über RTL+ gestreamt werden und sind über Prime Video verfügbar. Für Gassler endet mit der TV-Show übrigens nicht das nächste große Projekt. Die Grazerin möchte künftig ein eigenes Yogastudio eröffnen.