24-Jährige in Graz getötet: Jetzt steht die Todesursache fest

Zwei Tage nach dem gewaltsamen Tod einer 24-Jährigen in der Grazer Innenstadt gibt es neue Erkenntnisse. Die Obduktion ist abgeschlossen und zeigt, woran die junge Frau starb.

Der Tod einer erst 24 Jahre alten Frau mitten in Graz sorgt weiterhin für große Betroffenheit. Seit Donnerstag versuchen Ermittler zu rekonstruieren, was sich in einer Wohnung am Bischofplatz abgespielt hat. Viele Details wurden bislang bewusst nicht öffentlich gemacht, 5 Minuten hat berichtet: 24-Jährige in Graz getötet: Viele Fragen sind weiterhin offen. Nun steht zumindest die Todesursache fest. Wie die Staatsanwaltschaft Graz laut APA bekannt gab, ergab die Obduktion, dass die 24-Jährige durch „massive Gewalt gegen den Kopf“ ums Leben kam.

Tatwaffe weiterhin nicht offiziell bestätigt

Offen bleibt hingegen, womit der Frau die tödlichen Verletzungen zugefügt wurden. Medienberichte, wonach ein Hammer als Tatwaffe verwendet worden sein soll, wurden von der Staatsanwaltschaft bislang nicht bestätigt. Staatsanwaltschaftssprecher Christian Kroschl wollte sich zu entsprechenden Berichten nicht äußern. Damit bleibt die genaue Tatwaffe vorerst Gegenstand der Ermittlungen. Die Zurückhaltung hat einen Grund: Polizei und Staatsanwaltschaft veröffentlichen derzeit nur jene Informationen, die laufende Befragungen und weitere Ermittlungsschritte nicht gefährden. Gleichzeitig soll auf die betroffenen Angehörigen Rücksicht genommen werden.

23-Jähriger noch im Stiegenhaus festgenommen

Die Tat ereignete sich am Donnerstag, 3. September, in einer Wohnung in der Grazer Innenstadt. Gegen 12.40 Uhr wurde die Polizei alarmiert. In der Wohnung fanden die Einsatzkräfte die 24-Jährige. Für sie kam jede Hilfe zu spät. Der mutmaßliche Täter konnte noch im Stiegenhaus des Wohnhauses von der Polizei angetroffen und festgenommen werden. Bei dem 23-jährigen Beschuldigten handelt es sich nach bisherigen Informationen um den Bruder des Lebensgefährten der getöteten Frau. Nach dem derzeit bekannten Ermittlungsstand soll der Mann zuvor gewaltsam in die Wohnung eingedrungen sein. Gegen ihn wird wegen des Verdachts des Mordes ermittelt, es gilt die Unschuldsvermutung.

Beschuldigter schwieg bislang

Was den 23-Jährigen zu der mutmaßlichen Tat bewogen haben könnte, ist weiterhin nicht öffentlich bekannt. Auch vom Beschuldigten selbst gibt es bislang keine Erklärung. Bei den bisherigen Einvernahmen machte der Mann keine Angaben zu den gegen ihn erhobenen Vorwürfen. Seit Freitag befindet er sich in der Justizanstalt Graz-Jakomini. Am Samstagmittag fand das gesetzlich vorgesehene Pflichtverhör statt. In diesem Zusammenhang sollte auch über die Verhängung der Untersuchungshaft entschieden werden.

Tat sorgt in Grazer Innenstadt für Entsetzen

Dass eine junge Frau mitten am Tag in einem Wohnhaus in der Grazer Innenstadt getötet wurde, hat auch die Nachbarschaft erschüttert. Die 24-Jährige lebte laut Medienberichten gemeinsam mit ihrem Partner in einer Dachgeschosswohnung. Nachbarn berichteten nach der Tat von großer Fassungslosigkeit. Für viele wurde das Ausmaß des Geschehens erst sichtbar, als Polizei und Rettung am Donnerstagmittag vor dem Gebäude eintrafen.