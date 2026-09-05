Erdwissenschafts-Olympiade: Medaillenregen für Österreichs Schüler in Italien

Österreichs Schüler räumten bei der Erdwissenschaftsolympiade sieben Medaillen ab. Auch nach Kärnten gingen einige davon.

Sieben Medaillen für Österreich, drei davon im Einzel- und Teamerfolg von Erdwissenschafts-Nachwuchstalenten: Bei der Internationalen Erdwissenschafts-olympiade (IESO) 2026 in Turin, Italien, sorgte das österreichische Team für eine beeindruckende Erfolgsbilanz. Auch Kärntner waren unter den jungen Talenten.

Das sind die jungen Talente

51 Jugendliche im Alter von 14 bis 18 Jahren aus 42 Nationen stellten sich den anspruchsvollen Einzel- und Team- Wettbewerben. Pro Nation dürfen dabei nur die vier besten Schüler antreten. Drei Kärntner Teilnehmer überzeugten auf ganzer Linie: Leon Wogatai vom Europagymnasium Klagenfurt gewann drei Medaillen, darunter eine sensationelle Bronzemedaille im Einzelwettbewerb sowie Gold im Teamwettbewerb. Die Brüder Noah und Mathis Lutschounig (Holztechnikum Kuchl und HBLA Pitzelstätten), holten zusammen auch drei Medaillen während Matthias Poier (HTL Leoben) ebenfalls mit einer Bronzemedaille glänzte.

©B. Sallay | Bei der Internationalen Erdwissenschafts-olympiade (IESO) 2026 in Turin, Italien, sorgte das österreichische Team für eine beeindruckende Erfolgsbilanz. Auch Kärntner waren unter den jungen Talenten. ©B. Sallay | 51 Jugendliche im Alter von 14 bis 18 Jahren aus 42 Nationen stellten sich den anspruchsvollen Einzel- und Team- Wettbewerben.

Intensive Vorbereitung

Die intensive Vorbereitung erfolgt unter anderem im Lakeside Park Klagenfurt, im Landesmuseum Kärnten, im Geopark Karnische Alpen sowie an den Universitäten Innsbruck und Leoben, heißt es in einer Aussendung. „Erdwissenschaften erklären die Funktionsweise unseres Planeten, sichern Ressourcen, schützen vor Naturgefahren, erklären Klimaänderungen und schaffen die Basis für eine nachhaltige Zukunft.“, betont Delegationsleiter Christopher Wintschnig (Gymnasium St. Veit an der Glan).

Besonderer Dank

Der Erfolg unterstreicht die Bedeutung der Begabungs- und Begabtenförderung in Kärnten, wird betont. „Ein besonderer Dank gilt dem Land Kärnten, der ÖGG, dem Verein INIZIA und allen Sponsoren, deren Unterstützung diese internationale Teilnahme und die gezielte Vorbereitung der jungen Talente ermöglicht“, heißt es abschließend.