Zustand der September-Birnen: Bauernregel sagt eisigen Winter voraus

Wie der Winter wird, das verraten im September traditionell die Birnen - zumindest laut einer alten Bauernregel. Doch ist da aus heutiger Sicht noch was dran?

„Im September die Birnen fest am Stiel, bringt der Winter Kälte viel.“

„Im September die Birnen fest am Stiel, bringt der Winter Kälte viel.“

Festsitzende Früchte deuten laut Volksglauben auf einen strengen Winter hin, was sich wissenschaftlich jedoch nicht als verlässliche Langzeitprognose stützen lässt. Der September markiert den typischen Wandel vom Sommer zum Herbst. Passend dazu lebt zur Erntezeit des Kernobsts eine alte Weisheit auf, die lautet: „Im September die Birnen fest am Stiel, bringt der Winter Kälte viel.“

Leicht lösliche Birnen deuten laut Bauernregel auf milderen Winter hin

Der Volksglauben unterscheidet klar: Äpfel und Birnen mit starkem Halt versprechen Frost, rasch lösliche Früchte hingegen sanftere Wintertemperaturen. Solche Bauernregeln basieren auf den Langzeitbeobachtungen früherer Generationen, die noch keine modernen Messdaten oder meteorologischen Modelle nutzen konnten.

Kein verlässlicher Indikator

Aus heutiger Sicht taugt der Zustand einzelner Früchte nicht als verlässlicher Indikator für das Wetter der Folgemonate. Der Halt einer Birne am Ast wird schlicht durch den Reifegrad und die jeweilige Sorte bestimmt. Zudem prägt das Sommerwetter das Fruchtwachstum maßgeblich: So verändern extremer Niederschlag oder anhaltende Trockenheit die genauen Bedingungen am Baum.

Als Wetterbericht haben Bauernregeln ausgedient

Bauernregeln sind charmantes Brauchtum aus alten Zeiten. Sie haben zwar ihren festen Platz in der Alltagskultur, mit moderner Meteorologie können sie aber nicht mithalten. Die Birnen-Regel taugt deshalb eher für den Smalltalk als für eine echte Winterprognose.