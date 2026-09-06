Sonntagswetter in Österreich: Guter Mix aus Sonne und Wolken

Ein schöner Spätsommertag steht bevor: Im gesamten Land scheint von früh bis spät die Sonne. Ein paar dünne Schleier- oder flache Quellwolken trüben das durchwegs stabile und warme Wetter kaum.

Es bleibt meist trocken und spätsommerlich warm.

Es bleibt meist trocken und spätsommerlich warm.

Nach dem morgendlichen Nebel geht es meist trocken durch den Tag, mit einem guten Mix aus Sonne und ein paar Wolken. Ein spürbarer Nordwestwind bläst am ehesten in und um Niederösterreich, sonst bleibt es ruhiger. Die Temperaturen klettern nach einer kühlen Frühe auf angenehme 21 bis 29 Grad.

Besonders warm wird es in Kärnten

Die Höchstwerte erwarten uns im Inntal und in Kärnten. Auf 2.000 Metern Höhe schwanken die Mittagsstufen zwischen 8 Grad auf dem Schneeberg und milderem 16 Grad in den Ötztaler Alpen.