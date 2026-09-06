Amazon, Temu, Zalando & Co.: Ab Oktober werden Pakete in Österreich teurer

Ab Oktober greift in Österreich die neue Paketabgabe. Aus den angekündigten zwei Euro können für Konsumenten bis zu 2,40 Euro werden. Und damit könnte das Ende der zusätzlichen Kosten noch nicht erreicht sein.

Ein paar Klicks und wenige Tage später steht das Paket vor der Tür. Für viele Österreicher gehört Online-Shopping längst zum Alltag. Ab Oktober 2026 kommt allerdings eine neue Abgabe ins Spiel, die zahlreiche Bestellungen verteuern könnte. Die österreichische Paketabgabe beträgt grundsätzlich zwei Euro. Tatsächlich können sich die Kosten für eine Sendung aber auf bis zu 2,40 Euro erhöhen. Der Grund: Auch auf die neue Abgabe fällt Umsatzsteuer an. Wie hoch diese ausfällt, hängt vom Inhalt der Bestellung und dem dafür geltenden Umsatzsteuersatz ab. Bei Büchern sind es beispielsweise zehn Prozent.

Diese Online-Händler sind betroffen

Die Abgabe gilt nicht pauschal für jeden kleinen Webshop. Erfasst werden Händler, die im österreichischen Online-Versandhandel einen Jahresumsatz von mehr als 100 Millionen Euro erzielen. Damit fallen große Plattformen und Händler wie Amazon, Zalando, Ebay, Temu und Otto unter die Regelung. Auch Shop Apotheke, Best Secret, Media Markt, XXXLutz, Universalversand und Ikea werden genannt. Nach Einschätzung des Handelsverbands könnte dadurch jede zweite Online-Bestellung in Österreich von der Abgabe betroffen sein. Indirekt trifft die Regelung demnach auch Tausende kleinere heimische Händler, die ihre Produkte über große Online-Marktplätze verkaufen. Entscheidend ist dabei nicht, ob der Händler seinen Firmensitz in Österreich hat oder woher die bestellte Ware stammt.

Ab wann wird die Paketabgabe fällig?

Lange müssen Online-Shopper nicht mehr warten. Die neue Regelung betrifft Pakete, bei denen die Steuerschuld nach dem 30. September 2026 entsteht. Die Bundesregierung begründet die Maßnahme unter anderem mit dem enormen Wachstum des Online-Handels. Die steigende Zahl der Paketsendungen verursache zusätzliche Umweltbelastungen. Gleichzeitig sollen der stationäre Handel und die Ortskerne gestärkt werden. Die Einnahmen aus der Paketabgabe dienen zudem der Gegenfinanzierung der seit Juli geltenden Umsatzsteuersenkung auf ausgewählte Lebensmittel.

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China-Bestellungen sind bereits teurer geworden

Für viele günstige Bestellungen aus Ländern außerhalb der EU gibt es bereits seit 1. Juli zusätzliche Kosten, 5 Minuten hat bereits berichtet: Ab Juli: Warum TEMU- und SHEIN-Packerl deutlich teurer werden. Die Europäische Union hebt für Warenlieferungen im Fernverkauf mit einem Wert von weniger als 150 Euro eine Zollabgabe von drei Euro ein. Besonders relevant ist das für Bestellungen über Plattformen wie Temu, Shein oder AliExpress. Dabei gibt es einen entscheidenden Punkt: Die drei Euro werden nicht zwingend nur einmal pro Paket verrechnet. Enthält eine Sendung Waren aus unterschiedlichen Zollpositionen, können mehrere Abgaben anfallen. Stecken beispielsweise eine Bluse und ein Ladekabel im selben Paket und werden sie unterschiedlichen Kategorien zugeordnet, können daraus bereits sechs Euro werden.

Bis zu 7,40 Euro zusätzliche Kosten möglich

Und eine weitere Belastung könnte folgen. Auf EU-Ebene wird über eine sogenannte „Union Handling Fee“ für Sendungen aus Drittstaaten diskutiert. Damit sollen Kosten für die Zollabwicklung gedeckt werden. Nach dem derzeit diskutierten Modell könnten dafür weitere zwei Euro pro Sendung anfallen. Als möglicher Starttermin steht der 1. November 2026 im Raum. Beschlossen ist diese zusätzliche Gebühr nach den vorliegenden Informationen allerdings noch nicht. Post-Generaldirektor Walter Oblin rechnet deshalb damit, dass sich die zusätzlichen Kosten bei bestimmten Online-Bestellungen künftig auf bis zu 7,40 Euro pro Paket summieren könnten. Damit werden vor allem vermeintliche Schnäppchen zunehmend zur Rechenaufgabe: Bei besonders günstigen Produkten können ein paar Euro an zusätzlichen Abgaben den ursprünglichen Warenpreis deutlich stärker ins Gewicht fallen als bei teuren Bestellungen.