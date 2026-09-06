Nach Verurteilung: August Wöginger mit 95,9 Prozent wiedergewählt

August Wöginger bleibt an der Spitze des Österreichischen Arbeiter- und Angestelltenbundes (ÖAAB). Beim Bundestag am Samstag in Stadt Haag in Niederösterreich stimmten 95,9 Prozent der Delegierten für den 51-Jährigen. Einen Gegenkandidaten gab es nicht. Damit führt Wöginger den Arbeitnehmerbund der ÖVP weiterhin an, eine Funktion, die er bereits seit 2016 innehat. Bemerkenswert ist das Ergebnis vor allem vor dem Hintergrund der vergangenen Monate.

Erst im Mai als ÖVP-Klubchef zurückgetreten

Im Mai war Wöginger im Zusammenhang mit der Besetzung des Finanzamts Braunau erstinstanzlich wegen Anstiftung zum Amtsmissbrauch zu sieben Monaten bedingter Haft verurteilt worden, 5 Minuten hat berichtet: Bedingte Haft und Geldstrafe: Wöginger schuldig gesprochen. Das Urteil ist nicht rechtskräftig, Wöginger legte Rechtsmittel ein. Unmittelbar nach dem Urteil zog er allerdings politische Konsequenzen und gab seine Funktion als ÖVP-Klubobmann im Nationalrat ab, hier nachzulesen: Nach Schuldspruch: Wöginger tritt als ÖVP-Klubchef zurück. ÖAAB-Chef und Sozialsprecher der Volkspartei blieb er weiterhin. Wie groß sein Rückhalt innerhalb des ÖAAB nach wie vor ist, zeigte nicht nur das Wahlergebnis. Auch das Motto des Bundestags war auf seinen Spitznamen Gust zugeschnitten: „Gu(s)t für die Zukunft“.

Wöginger geht in Rede auf FPÖ los

In seiner Rede nutzte Wöginger die Bühne auch für einen scharfen Angriff auf die FPÖ. Im Mittelpunkt standen deren Beziehungen zu den rechtsextremen Identitären. Wöginger verwies dabei auf Begriffe wie „Arierknochen“ und „Schädelvermessungen“, die aus der dunkelsten Zeit der österreichischen Geschichte stammten. ÖAAB und ÖVP müssten hier eine klare Grenze ziehen. Wöginger formulierte seine Botschaft deutlich: „Weil ich keinen selbst ernannten Volkskanzler in Österreich will.“ Die FPÖ ließ die Kritik nicht unbeantwortet. Generalsekretär Michael Schnedlitz warf der ÖVP vor, es gehe ihr nur noch um „Posten und Pfründe“. Die Wiederwahl Wögingers zeige aus seiner Sicht, wie weit sich die Volkspartei von den Menschen entfernt habe.

Stellvertreter erzielen mehr als 99 Prozent

Noch höhere Ergebnisse als Wöginger erreichten mehrere seiner Stellvertreter. Romana Deckenbacher, Christine Haberlander, Dominik Mainusch, Veronika Marte und Christiane Teschl-Hofmeister kamen jeweils auf mehr als 99 Prozent Zustimmung. Günther Ruprecht erhielt mehr als 98 Prozent. Unter den Gästen des Bundestags waren auch zahlreiche prominente ÖVP-Politiker, darunter Innenminister Gerhard Karner, Kanzleramtsministerin Claudia Bauer, ÖVP-Klubobmann Ernst Gödl und Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner.