Passaffäre an Österreichs Botschaft: 79 Dokumente rechtswidrig ausgestellt

Brisante Unregelmäßigkeiten an der österreichischen Botschaft in London: 79 Reisedokumente wurden für Menschen ausgestellt, die gar keine österreichische Staatsbürgerschaft besaßen. Nun wird ermittelt.

Wie Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) in der Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage bekannt gab, wurden insgesamt 79 Reisedokumente rechtswidrig ausgestellt.

Wie Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) in der Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage bekannt gab, wurden insgesamt 79 Reisedokumente rechtswidrig ausgestellt.

Eine Passaffäre an der österreichischen Botschaft in London wirft zahlreiche Fragen auf. Wie Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) in der Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage bekannt gab, wurden insgesamt 79 Reisedokumente rechtswidrig ausgestellt. Betroffen waren demnach 39 Personen, bei denen eine entscheidende Voraussetzung fehlte: Sie besaßen keine österreichische Staatsbürgerschaft. „Die Ausstellung war rechtswidrig, da die Voraussetzung der österreichischen Staatsbürgerschaft nicht erfüllt war“, hält Meinl-Reisinger in der Anfragebeantwortung fest.

©BMEIA / Michael Gruber Wie Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) in der Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage bekannt gab, wurden insgesamt 79 Reisedokumente rechtswidrig ausgestellt.

Dokumente inzwischen für ungültig erklärt

Die betroffenen Reisedokumente wurden laut Außenministerin mittlerweile für ungültig erklärt und entzogen. Noch ist allerdings nicht klar, ob es sich bei allen 79 Dokumenten tatsächlich um Reisepässe handelte. Das Außenministerium wollte dazu vorerst keine näheren Angaben machen. Der Grund: Die Ermittlungen des Bundesamts zur Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung (BAK) laufen. Weitere Details könnten diese gefährden, erklärte eine Sprecherin des Außenministeriums gegenüber der APA.

Wer bekam die Dokumente und wofür wurden sie verwendet?

Die parlamentarische Anfrage stammt von der außen und europapolitischen Sprecherin der Grünen, Meri Disoski. Für sie sind mit den bisher bekannten Informationen längst nicht alle Fragen beantwortet. „79 rechtswidrig ausgestellte Reisedokumente für 39 Personen ohne österreichische Staatsbürgerschaft sind keine Kleinigkeit“, betont Disoski. Vor allem müsse geklärt werden, wer die Dokumente erhalten und wofür die Betroffenen sie verwendet haben. Aus ihrer Sicht gehe es dabei um zentrale Sicherheitsfragen. Ebenfalls ungeklärt sei, ob für die Ausstellung der Dokumente Geld geflossen sein könnte.

Verdächtige Person nicht mehr im Außenministerium

Auch personelle Konsequenzen sind Thema der parlamentarischen Anfrage. Disoski wollte wissen, welche dienstrechtlichen Maßnahmen gegenüber einer verdächtigen Mitarbeiterin der Botschaft gesetzt worden seien. Meinl-Reisingers Antwort darauf fällt knapp aus: Die verdächtige Person sei „nicht mehr im Personalstand des BMEIA“.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 06.09.2026 um 10:13 Uhr aktualisiert