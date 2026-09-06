Spätsommer in Italien: Sechste Hitzewelle bringt bis zu 35 Grad

Wer derzeit die Naherholung in Italien nutzen möchte, muss sich weiterhin auf hohe Temperaturen einstellen: Während in Österreich langsam der Herbst anklopft, schwitzt Italien bei bis zu 35 Grad.

Während in Österreich in den kommenden Tagen allmählich leicht herbstliches Wetter Einzug hält, präsentiert sich der von Hitze geprägte Sommer in Italien weiterhin von seiner hartnäckigen Seite.

Bis mindestens 9. September

Wie das deutsche Medium „Merkur“ berichtet, wurden am 4. September in Mailand sowie in vielen weiteren Städten im Norden Spitzenwerte von 34 bis 35 Grad gemessen. Der Trend mit Temperaturen deutlich über dem jahreszeitlichen Durchschnitt dürfte sich voraussichtlich mindestens bis zum 9. September fortsetzen.

Wie gut kommst du mit Hitzeperioden klar? Ich fühle mich sehr belastet, sogar mein Kreislauf spielt verrückt. Ich merke schon, dass es mich körperlich belastet und ich häufiger Pausen einlege. Mit einem Eis/einem kühlen Getränk ist alles halb so wild. Ich komme sehr gut mit Hitze klar, es könnte noch wärmer sein. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Sechste Hitzewelle, aber schwächer

Aufgrund der anhaltenden Dauer spricht man bereits von der sechsten Hitzewelle des Jahres. Auch wenn sie nicht ganz die Intensität der vorherigen Wellen erreicht – im Juli und August wurden noch Spitzen von über 40 Grad verzeichnet – bleibt es außergewöhnlich heiß.

Abkühlung und Gewitter folgen

Eine Abkühlung auf monatstypische Werte ist erst für Donnerstag in Sicht. Dann sollen frischere Luftströmungen aus dem Nordatlantik eintreffen, die allerdings auch das Risiko heftiger Gewitter und Hagelschauer im Gepäck haben.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 06.09.2026 um 10:32 Uhr aktualisiert