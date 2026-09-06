Spätsommer in Italien: Sechste Hitzewelle bringt bis zu 35 Grad
Wer derzeit die Naherholung in Italien nutzen möchte, muss sich weiterhin auf hohe Temperaturen einstellen: Während in Österreich langsam der Herbst anklopft, schwitzt Italien bei bis zu 35 Grad.
Während in Österreich in den kommenden Tagen allmählich leicht herbstliches Wetter Einzug hält, präsentiert sich der von Hitze geprägte Sommer in Italien weiterhin von seiner hartnäckigen Seite.
Bis mindestens 9. September
Wie das deutsche Medium „Merkur“ berichtet, wurden am 4. September in Mailand sowie in vielen weiteren Städten im Norden Spitzenwerte von 34 bis 35 Grad gemessen. Der Trend mit Temperaturen deutlich über dem jahreszeitlichen Durchschnitt dürfte sich voraussichtlich mindestens bis zum 9. September fortsetzen.
Wie gut kommst du mit Hitzeperioden klar?
Sechste Hitzewelle, aber schwächer
Aufgrund der anhaltenden Dauer spricht man bereits von der sechsten Hitzewelle des Jahres. Auch wenn sie nicht ganz die Intensität der vorherigen Wellen erreicht – im Juli und August wurden noch Spitzen von über 40 Grad verzeichnet – bleibt es außergewöhnlich heiß.
Abkühlung und Gewitter folgen
Eine Abkühlung auf monatstypische Werte ist erst für Donnerstag in Sicht. Dann sollen frischere Luftströmungen aus dem Nordatlantik eintreffen, die allerdings auch das Risiko heftiger Gewitter und Hagelschauer im Gepäck haben.