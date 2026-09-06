Tod einer 24-Jährigen erschüttert Graz: Jetzt geht die Stadt auf die Straße

Der gewaltsame Tod einer 24-Jährigen erschüttert Graz. Der 23-jährige Tatverdächtige hat inzwischen gestanden und sitzt in Untersuchungshaft. Am Montagabend wird nun am Grazer Hauptplatz gegen Gewalt an Frauen demonstriert.

Der gewaltsame Tod einer 24-jährigen Frau in der Grazer Innenstadt sorgt weiterhin für Bestürzung. Die junge Frau war am Donnerstagmittag in ihrer Wohnung getötet worden. Der 23-jährige Bruder ihres Lebensgefährten wurde kurz darauf festgenommen. Am Samstag legte er beim Pflichtverhör laut Staatsanwaltschaft ein umfassendes Geständnis ab, 5 Minuten hat berichtet: 24-Jährige in Graz getötet: Jetzt steht die Todesursache fest. Als Motiv nannte der Beschuldigte demnach einen bereits länger schwelenden Konflikt mit der 24-Jährigen. Laut Obduktion starb die Frau durch „massive Gewalt gegen den Kopf“. Die Tatwaffe soll der 23-Jährige selbst zur Wohnung mitgebracht haben. Um welche Waffe es sich handelt, wurde bislang nicht bekannt gegeben. Über den Mann wurde mittlerweile Untersuchungshaft verhängt. Gegen ihn wird wegen des Verdachts des Mordes ermittelt, es gilt die Unschuldsvermutung.

Kundgebung am Montag am Grazer Hauptplatz

Während die Ermittlungen weiterlaufen, löst die Tat eine Welle der Trauer und Bestürzung aus. Für Montag, 7. September, um 18 Uhr wurde eine Kundgebung am Grazer Hauptplatz angekündigt. Mit den Worten „Von Trauer, zu Wut, zu Widerstand“ wollen die Organisatoren ein Zeichen gegen Gewalt an Frauen setzen. Sie sprechen von patriarchaler Gewalt und rufen insbesondere Frauen dazu auf, sich an der Kundgebung zu beteiligen. Auch alle anderen seien zur Solidarität aufgerufen. Die Tat direkt in Graz sei für die Initiatoren ein weiterer Anlass, öffentlich gegen Gewalt an Frauen aufzutreten.

Auch Sturm Graz setzt deutliches Zeichen

Die Anteilnahme reicht weit über politische und feministische Initiativen hinaus. Auch der SK Sturm Graz reagierte auf die jüngsten Ereignisse und veröffentlichte eine klare Botschaft. „STOP VIOLENCE AGAINST WOMEN!“, schreibt der Grazer Fußballverein. Gewalt gegen Frauen dürfe weder in Graz und der Steiermark noch in Österreich oder anderswo auf der Welt Platz haben und müsse gestoppt werden. Auch Cat Calls of Graz zeigte sich erschüttert. Die Initiative spricht von einem Femizid und verweist unter Berufung auf die Autonomen Österreichischen Frauenhäuser darauf, dass es sich um den vierten gezählten Femizid in der Steiermark im Jahr 2026 handle. Österreichweit zählt die Initiative auf dieser Grundlage bislang 18 bestätigte Fälle. Die Einordnung als Femizid folgt dabei der Zählweise der genannten Organisation.

Tatverdächtiger drang offenbar gewaltsam in Wohnung ein

Die Polizei war am Donnerstag gegen 12.40 Uhr wegen einer Gewalttat in die Grazer Innenstadt gerufen worden. Für die 24-Jährige kam jede Hilfe zu spät. Sie starb noch am Tatort. Nach dem bisherigen Ermittlungsstand soll die Frau zu diesem Zeitpunkt alleine in der Wohnung gewesen sein. Ihr Lebensgefährte war offenbar nicht zu Hause. Dessen 23-jähriger Bruder soll gewaltsam in die Wohnung gelangt sein. Kurz nach der Tat nahmen Beamte der Schnellen Interventionsgruppe den Verdächtigen noch im Stiegenhaus fest. Spezialisten des Landeskriminalamtes sicherten anschließend Spuren und begannen mit der Rekonstruktion des Tatablaufs.