„Ein Einsatz, der alles abverlangte“: Drama am Hohen Dachstein

Zwei Bergsteiger stürzten am Hohen Dachstein rund 15 Meter tief in eine Gletscherspalte und wurden schwer verletzt. Sturm, Nebel und Dunkelheit machten eine Rettung aus der Luft unmöglich. Erst gegen 3 Uhr war der Einsatz beendet.

Ein dramatischer Rettungseinsatz am Hohen Dachstein hat Bergrettung und Alpinpolizei bis tief in die Nacht gefordert. Zwei Bergsteiger waren in eine Gletscherspalte geraten und dabei schwer verletzt worden. Rund 15 Meter unter der Oberfläche mussten die Männer von den Einsatzkräften erreicht werden. Die Bedingungen auf knapp 3.000 Metern Höhe machten die Rettungsaktion besonders schwierig. Starker Wind, Nebel, anspruchsvolles Gletschergelände und die zunehmende Dunkelheit verlangten den Helfern alles ab.

Retter steigen zu Verletzten in Gletscherspalte ab

Alpinpolizisten und Bergretter machten sich gemeinsam auf den Weg zu den Verunglückten. Zunächst galt es, die beiden schwer verletzten Männer tief in der Gletscherspalte zu erreichen. Dort wurden sie medizinisch erstversorgt. Gleichzeitig musste geklärt werden, wie die beiden aus dem schwierigen Gelände gebracht werden konnten. Eine zunächst naheliegende Rettung mit einem Hubschrauber war aufgrund der schlechten Wetter- und Sichtbedingungen nicht möglich. Die Einsatzkräfte bereiteten deshalb einen aufwendigen Abtransport über den Landweg vor.

Jeder Handgriff musste sitzen

Es folgten stundenlange Arbeiten unter schwierigen Bedingungen. Bergretter und Alpinpolizisten arbeiteten eng zusammen, um die beiden Verletzten zunächst aus der Spalte und anschließend sicher durch das alpine Gelände zu bringen. Die Polizei spricht von einem Einsatz, bei dem „jeder Handgriff sitzen“ musste. Trotz Wind, Nebel und Dunkelheit gelang es schließlich, beide Männer aus dem Gefahrenbereich zu retten.

Erst gegen 3 Uhr kann letzter Verletzter ausgeflogen werden

Die Rettungsaktion zog sich bis tief in die Nacht. Erst gegen 3 Uhr morgens erreichten die Einsatzkräfte mit dem letzten Verletzten einen geeigneten Zwischenlandeplatz. Dort konnte der Mann schließlich an einen nachtflugtauglichen Notarzthubschrauber übergeben werden. Die Polizei würdigte nach dem Einsatz insbesondere die Zusammenarbeit zwischen der Bergrettung Ramsau am Dachstein und der Alpinpolizei. Unter extrem schwierigen Bedingungen hatten die Einsatzkräfte die beiden schwer verletzten Bergsteiger sicher aus dem Gletschergebiet gebracht.