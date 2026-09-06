Österreich vor Temperatursturz: Erst 34 Grad, dann kommt die Kaltfront

Noch einmal Hochsommer, dann dreht das Wetter: Am Dienstag sind in Österreich bis zu 34 Grad möglich. Bereits am Mittwoch erreicht eine Kaltfront das Land, mit Regen, Gewittern und deutlich niedrigeren Temperaturen.

Der Sommer legt in Österreich zu Beginn der neuen Woche noch einmal kräftig nach. Montag und vor allem Dienstag bringen laut GeoSphere Austria viel Sonnenschein und hochsommerliche Temperaturen. Im Nordosten könnten sogar bis zu 34 Grad erreicht werden. Doch das spätsommerliche Wetter hält nicht lange durch. Bereits am Mittwoch zieht von Westen eine Kaltfront über Österreich. Sie bringt zunehmend Wolken, Regenschauer und teilweise Gewitter. Auch die Temperaturen gehen deutlich zurück.

Montag noch einmal verbreitet sommerlich

Der Montag beginnt vor allem in der Osthälfte Österreichs sehr sonnig. Lediglich dünne Schleierwolken ziehen durch. Im Westen machen sich hingegen schon in den Morgenstunden dichtere Wolken bemerkbar. Zunächst bleibt es aber auch dort weitgehend trocken. Erst am Nachmittag steigt zwischen dem Tiroler Oberland und Oberkärnten die Wahrscheinlichkeit für gewittrige Regenschauer. Im restlichen Österreich bilden sich zwar ebenfalls Quellwolken, meistens bleibt es jedoch trocken. Die Höchstwerte erreichen 25 bis 30 Grad.

Dienstag werden bis zu 34 Grad erwartet

Noch einmal eine Schippe drauf legt der Sommer am Dienstag. Nach einzelnen Frühnebelfeldern startet der Tag in weiten Teilen Österreichs sehr sonnig. Ab Mittag entstehen vermehrt Quellwolken, in den meisten Regionen bleibt es aber trocken. Die besten Chancen auf einzelne Schauer oder Gewitter gibt es rund um Osttirol. Besonders bemerkenswert sind die Temperaturen: 26 bis 34 Grad werden erwartet. Die höchsten Werte dürfte es im Nordosten Österreichs geben. Auch in der Steiermark steht ein heißer Tag bevor. Dort sind bei viel Sonnenschein bis zu 32 Grad möglich. In Kärnten werden bis zu 30 Grad erwartet.

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Am Mittwoch erreicht eine Kaltfront Österreich

Zur Wochenmitte ist es mit dem stabilen Sommerwetter vorbei. Eine Kaltfront zieht von Westen herein. In Vorarlberg und Tirol beginnt der Mittwoch bereits häufig bewölkt und zunehmend regnerisch. Dabei können auch kräftigere Regenschauer auftreten. Weiter östlich zeigt sich zunächst noch die Sonne. Im Laufe des Tages breiten sich Wolken, Schauer und schließlich auch Gewitter immer weiter nach Osten aus. In der Westhälfte kann es am Nachmittag länger anhaltend regnen. Auch der Wind legt zu und dreht zunehmend auf West.

Große Temperaturunterschiede am Mittwoch

Wie weit die Kaltfront zu diesem Zeitpunkt bereits vorgedrungen ist, zeigt sich auch bei den Temperaturen. Österreichweit werden am Mittwoch nur noch 19 bis 31 Grad erreicht. Während es im Westen bereits deutlich abkühlt, kann es ganz im Osten noch einmal heiß werden. Ähnlich sieht es in der Steiermark aus: Im Oberen Ennstal werden am Nachmittag nur noch rund 21 Grad erwartet, während im äußersten Südosten noch bis zu 29 Grad möglich sind. In Kärnten liegen die Höchstwerte zwischen 22 und 27 Grad.

Donnerstag nur noch 17 bis 23 Grad

Am Donnerstag ist die Hitze dann österreichweit Geschichte. Nach dem Abzug letzter Störungsreste soll sich zwar wieder häufig die Sonne zeigen, die Temperaturen bleiben jedoch deutlich niedriger. Mehr als 17 bis 23 Grad werden nach derzeitigem Stand nicht erwartet. Im Westen ziehen gegen Abend bereits wieder dichtere Wolken der nächsten Störung auf. Für den Süden Österreichs ist die weitere Entwicklung noch mit Unsicherheiten verbunden. Die Bildung eines Italientiefs könnte vor allem in Teilen der Steiermark und Kärntens für länger anhaltenden Regen sorgen. Entscheidend werden dessen genaue Lage und Zugbahn sein.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 06.09.2026 um 11:35 Uhr aktualisiert