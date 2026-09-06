Privatinsel bei Venedig zu verkaufen: Napoleon-Vibes inklusive

Eine Insel ganz für sich allein, nur wenige Kilometer von Venedig entfernt. Genau das steht derzeit zum Verkauf. Die Isola di Crevan bringt neben 5.700 Quadratmetern Fläche sogar ein ehemaliges Napoleon-Fort mit.

Wer beim Gedanken an Venedig zuerst an volle Gassen, Gondeln und Menschenmassen denkt, findet nur wenige Kilometer entfernt ein ziemliches Kontrastprogramm. In der Lagune wartet derzeit eine komplette Privatinsel auf einen neuen Eigentümer. Die Isola di Crevan befindet sich nahe der bekannten Insel Burano und umfasst rund 5.700 Quadratmeter. Laut Makler steht diese gerade zum Verkauf, Kostenpunkt: 5,5 Millionen Euro.

Das eigene Fort als Zuhause

Das wohl ungewöhnlichste Detail befindet sich mitten auf der Insel. Dort steht ein rund 215 Quadratmeter großes historisches Fort, dessen Ursprünge bis in die napoleonische Zeit zurückreichen. Die militärische Vergangenheit sieht man dem Gebäude zwar noch an, auf Komfort muss man darin aber nicht verzichten. Das ehemalige Fort wurde zu einer privaten Residenz umgebaut und seit 1996 umfassend restauriert. Heute befinden sich darin vier Haupträume und zwei Badezimmer. Auch Strom, fließendes Wasser, Heizung und Klimaanlage sind vorhanden.

Mit dem Boot direkt vor die Haustür

Eine klassische Zufahrtsstraße sucht man auf Crevan naturgemäß vergeblich. Dafür verfügt die Privatinsel über zwei eigene Anlegestellen und einen Kanal, über den sie mit dem Boot erreicht werden kann. Rundherum dominieren Grün und Wasser. Auf der Insel wachsen hohe Bäume, Zierpflanzen und Obstbäume, dazwischen erstrecken sich Rasenflächen und Wege. Von dort reicht der Blick unter anderem in Richtung Burano und Torcello. Und wer mehr Platz benötigt, könnte noch ausbauen. Bestehende Nebenflächen, darunter die frühere Unterkunft des Verwalters, könnten laut Makler zusammengelegt und für zusätzlichen Wohnraum genutzt werden.

Von Napoleon bis zum privaten Rückzugsort

Hinter dem Millionen-Anwesen steckt eine lange Geschichte. Bereits 1806 wurde auf Crevan eine militärische Befestigung errichtet. Während der österreichischen Herrschaft über Venetien wurde die Anlage später erweitert und verstärkt. 1866 wurde die Insel gemeinsam mit Venetien Teil des Königreichs Italien. Militärisch genutzt wurde sie noch bis in die Zeit nach dem Ersten Weltkrieg. Erst danach gelangte Crevan in private Hände und entwickelte sich vom Verteidigungsposten zum exklusiven Rückzugsort. Heute braucht es für den Einzug keine Armee mehr, dafür ein entsprechend großes Bankkonto: 5,5 Millionen Euro werden für das Stück venezianische Geschichte auf dem Wasser aufgerufen.