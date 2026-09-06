„Viel zu früh gegangen“: Steirischer Motorsportler Patrick Mitterbäck ist tot

Große Trauer in der österreichischen Motocross-Szene: Patrick Mitterbäck ist am Freitag bei einem Unfall auf einer Motocross-Strecke in Ungarn ums Leben gekommen. Freunde und Wegbegleiter nehmen emotional Abschied.

Die Nachricht sorgt weit über die österreichische Motorsport-Szene hinaus für Bestürzung. Patrick Mitterbäck, langjähriger Motocross-Fahrer und Teamchef, ist am Freitag bei einem Unfall auf einer Motocross-Strecke in Ungarn verstorben. Mitterbäck galt als Vollblut-Motorsportler. Über viele Jahre hinweg war er selbst bei Hobby-Rennen am Start, später engagierte er sich auch als Teamchef und förderte andere Fahrer.

Seine Leidenschaft begann bereits 1993

Die Verbindung zum Motocross-Sport reichte mehr als drei Jahrzehnte zurück. Bereits 1993 machte Mitterbäck in Weyer seine ersten Meter auf einem Motocross-Bike. Es folgten zahlreiche Rennen und Meisterschaften. 2013 schlug er ein neues Kapitel auf und gründete das Mitterbäck Racing Motocross Team. Damit wurde er über Jahre zu einem bekannten Gesicht im österreichischen Fahrerlager. Auch sportliche Erfolge blieben nicht aus: Gemeinsam mit Lukas Osek durfte das Team zuletzt zwei Junioren-Staatsmeistertitel feiern: 2024 und 2025.

„Viel zu früh gegangen“

Auch beim OÖ Motocross Cup hinterlässt Mitterbäck eine große Lücke. Dort war er über viele Jahre als Fahrer dabei. Die Verantwortlichen erinnern an zahlreiche gemeinsame Rennen, Siegerehrungen und Begegnungen im Fahrerlager. „Viel zu früh gegangen“, heißt es in dem emotionalen Abschied. Man werde Patrick als leidenschaftlichen Motocross-Fahrer und vor allem als Menschen in Erinnerung behalten. Die Gedanken der gesamten Motocross-Familie seien nun bei seiner Familie, seinen Freunden und allen Menschen, die ihm nahestanden.

Motocross-Familie nimmt Abschied

Auch weitere Wegbegleiter würdigen Mitterbäcks langjährige Leidenschaft für den Motorsport und sein Engagement für die Szene. Sein Leben war über Jahrzehnte eng mit Motocross verbunden, zunächst als Fahrer und später auch als Teamchef. Mit seinem Tod verliert die österreichische Motocross-Szene einen langjährigen Wegbegleiter. „Ruhe in Frieden, Patrick“, lautet der Abschiedsgruß aus der Motorsport-Familie.