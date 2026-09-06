Polizei-Offensive: Hunderte neue Anwärter starten Ausbildung

Die Bundespolizei setzt ihre Aufnahmeoffensive fort: Mit September 2026 starteten mehr als 515 Polizeischüler ihre Grundausbildung. Insgesamt haben heuer bereits mehr als 900 Personen die Ausbildung begonnen.

Die Bundespolizei setzt ihren Personalaufbau weiter fort. Mit 1. September 2026 haben österreichweit mehr als 515 Polizeischülerinnen und Polizeischüler ihre zweijährige Grundausbildung begonnen. Damit haben heuer bereits mehr als 900 Personen ihre Ausbildung bei der Polizei gestartet.

Rund 1.400 Neuaufnahmen geplant

Die Aufnahmen zur Polizeigrundausbildung erfolgen viermal jährlich – jeweils im März, Juni, September und Dezember. Für das Jahr 2026 sind insgesamt rund 1.400 neue Polizeischülerinnen und Polizeischüler vorgesehen. Aktuell befinden sich österreichweit rund 2.270 Polizeischüler in Ausbildung. Allein für den Aufnahmetermin im September gingen rund 3.700 Bewerbungen ein. Innenminister Gerhard Karner betont, dass die Aufnahmeoffensive konsequent fortgesetzt werde. Die Vorbereitungen für den nächsten Aufnahmetermin im Dezember seien bereits angelaufen.

Pensionsabgänge werden ersetzt

Mit den laufenden Aufnahmen sollen auch die zahlreichen pensionsbedingten Abgänge innerhalb der Polizei ausgeglichen werden. Laut Innenministerium wird jeder personelle Abgang bei der Polizei im Verhältnis 1:1 nachbesetzt. Durch die Maßnahmen sei es gelungen, den Personalstand in den vergangenen Jahren weiter auszubauen. Seit 2023 haben mehr als 4.000 Frauen und Männer ihre Polizeiausbildung erfolgreich abgeschlossen und den Dienst im Außendienst angetreten.

Neues Modell für Dienst in Wien

Ab Dezember 2026 startet außerdem die neue Recruiting-Initiative „Bist du bereit – Wien auf Zeit?“. Dabei sollen angehende Polizistinnen und Polizisten die Möglichkeit erhalten, ihre Ausbildung sowie die ersten Dienstjahre in Wien zu absolvieren. Das Modell sieht einen fünfjährigen Zeitraum vor: Nach zwei Jahren Ausbildung und drei Jahren Dienst in Wien soll eine garantierte Rückkehr in das jeweilige Heimatbundesland möglich sein. Damit soll Wien personell unterstützt werden, während Polizeikräfte gleichzeitig Erfahrungen im Großstadtbereich sammeln können.

Bundesländerübergreifende Unterstützung

Seit 1. September unterstützen zudem 48 Polizistinnen und Polizisten aus mehreren Bundesländern – darunter auch aus der Steiermark – temporär die Wiener Bereitschaftseinheit. Die freiwilligen Zuteilungen sind zunächst für bis zu drei Monate vorgesehen. Die zusätzlichen Kräfte werden unter anderem bei Schwerpunktmaßnahmen, an polizeilichen Hotspots sowie im Sicherheits- und Ordnungsdienst eingesetzt. Laut Innenministerium haben sich mehr als 100 Polizistinnen und Polizisten freiwillig für einen zeitweisen Dienst in Wien gemeldet. Damit soll die Zusammenarbeit innerhalb der Bundespolizei über Ländergrenzen hinweg weiter gestärkt werden.