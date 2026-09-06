Frau bei Unfall verletzt: Polizei sucht nach Pkw-Lenker

Unfall mit Fahrerflucht in Dornbirn: Eine Mopedfahrerin stürzte nach einer Schreckreaktion und wurde leicht verletzt. Der beteiligte Pkw-Lenker fuhr weiter, die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Eine Mopedfahrerin wurde am Samstagabend bei einem Verkehrsunfall in Dornbirn verletzt. Der beteiligte Pkw-Lenker fuhr nach dem Vorfall weiter, ohne anzuhalten oder Hilfe zu leisten. Die Polizei bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung.

Sturz nach Schreckreaktion

Der Unfall ereignete sich am 5. September 2026 gegen 19:35 Uhr auf der Forachstraße auf Höhe der Hausnummer 2. Eine Mopedfahrerin war von Forach kommend in Richtung Rohrbach unterwegs. Gleichzeitig fuhr ein bislang unbekannter Pkw-Lenker aus Richtung Rohrbach kommend in Richtung Dornbirner Zentrum. Beim Abbiegen bemerkte die Mopedfahrerin den entgegenkommenden Pkw plötzlich. Aufgrund der Schreckreaktion verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam zu Sturz. Zu einer direkten Kollision zwischen dem Pkw und dem Moped kam es nicht.

Lenker fuhr weiter

Der unbekannte Pkw-Lenker setzte seine Fahrt nach dem Unfall fort, ohne anzuhalten und ohne Hilfe zu leisten. Die Mopedfahrerin erlitt durch den Sturz leichte Verletzungen. Sie zog sich eine Schürfwunde am rechten Knie sowie eine Rötung am linken Knie zu. Am Moped entstand Sachschaden, unter anderem am linken Bremshebel.

Polizei sucht Zeugen

Da die Verletzte keine näheren Angaben zum Fahrzeug oder zum Lenker machen konnte, bittet die Polizei um Unterstützung. Personen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum gesuchten Pkw beziehungsweise dessen Lenker geben können, werden ersucht, sich bei der Polizeiinspektion Dornbirn unter 059133/8140 zu melden.