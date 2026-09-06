Papageien mit Brutkasten ausgesetzt: Polizei ermittelt wegen Tierquälerei

Ungewöhnlicher Einsatz im Bezirk Vöcklabruck: Mehrere Papageien wurden offenbar ausgesetzt. Eine Tierrettung konnte einige Tiere und Eier sichern, die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Tierquälerei.

Mehrere Papageien wurden im Gemeindegebiet von Schlatt entdeckt und offenbar ausgesetzt. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der Tierquälerei laufen.

Mehrere Papageien wurden im Gemeindegebiet von Schlatt entdeckt und offenbar ausgesetzt. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der Tierquälerei laufen.

Ein ungewöhnlicher Fund beschäftigt derzeit die Polizei im Bezirk Vöcklabruck. Mehrere Papageien wurden im Gemeindegebiet von Schlatt entdeckt und offenbar ausgesetzt. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der Tierquälerei laufen.

Radfahrer entdeckt Papagei im Gebüsch

Ein aufmerksamer Radfahrer bemerkte am 3. September 2026 gegen 16.30 Uhr einen Papagei, der in einem Gebüsch saß. Bei näherer Betrachtung stellte sich heraus, dass an einem Baumstamm zudem ein Brutkasten angebracht war. Die alarmierte Tierrettung konnte den Brutkasten sowie zwei weitere Papageien einfangen und die Tiere entsprechend versorgen. Im Brutkasten wurden außerdem sechs Eier gefunden.

Suche nach weiteren Tieren läuft

In der Zwischenzeit gelang es der Tierrettung, weitere Papageien einzufangen. Der Einsatz ist jedoch noch nicht abgeschlossen, da sich nach aktuellem Stand noch weitere Tiere in der Umgebung befinden könnten.

Tatverdacht gegen 38-Jährigen

Die polizeilichen Ermittlungen führten zu einem Tatverdacht gegen einen 38-jährigen Oberösterreicher. Die weiteren Erhebungen laufen. Nähere Details zu den Hintergründen der Aussetzung sind derzeit noch nicht bekannt.