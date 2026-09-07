Wochenstart in Österreich: Viel Sonne, aber auch einzelne Schauer

Überall zeigt sich zumindest zeitweise die Sonne, am längsten scheint sie im Osten und Südosten. Dort frischt der Südostwind gebietsweise lebhaft auf. Von Westen her verdichtet sich die Bewölkung im Tagesverlauf schrittweise.

Der Montag bringt im gesamten Land nochmals viel Sonne. Einzig über den westlichen und nördlichen Gebirgen halten sich gebietsweise bereits kompaktere Wolken. Im weiteren Tagesverlauf stellt sich ein rascher Wechsel aus sonnigen Phasen und dichten Wolkenfeldern ein. Die Temperaturen steigen auf 23 bis etwa 30 Grad.

Am späten Nachmittag/Abend vereinzelt gewittrige Regenschauer möglich

Am Nachmittag sowie Abend ist in den Zentral- und Südalpen mit vereinzelten gewittrigen Regenschauern zu rechnen. Begünstigt zeigt sich der Südosten: Von den Karawanken über die Koralpe bis ins Wechselgebiet überwiegen die sonnigen Anteile, und es bleibt trocken. Der Wind weht auf den Bergen schwach bis mäßig aus Nordwest. Die Temperaturen in 2.000 Metern Höhe liegen am Nachmittag zwischen 12 und 16 Grad.