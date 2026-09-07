Online-Werbung wird 66-Jährigem zum Verhängnis: Zehntausende Euro weg

Eine Werbung im Internet wurde einem 66-Jährigen zum Verhängnis: Nach der Anmeldung auf einer Trading-Plattform ließ er vermeintliche Broker auf seinen Computer zugreifen. Ein Fehler, der ihn teuer zu stehen kam.

Eine vermeintliche Möglichkeit, Geld über Online-Trading anzulegen, endete für einen 66-jährigen Mann mit einem enormen finanziellen Schaden. Der Mann war bereits im Juni 2026 über das Internet beziehungsweise eine Werbe-E-Mail auf eine Trading-Plattform aufmerksam geworden. Er registrierte sich und legte dort einen Kundenaccount an. In weiterer Folge nahmen angebliche „Broker“ Kontakt mit ihm auf.

„Broker“ erhalten Zugriff über AnyDesk

Die Kommunikation lief laut Polizei sowohl telefonisch als auch schriftlich über einen Messengerdienst. Im Zuge dessen gewährte der 66-Jährige den vermeintlichen Brokern schließlich Remote-Zugriff über das Programm AnyDesk. Damit konnten die unbekannten Täter aus der Ferne auf den Computer des Mannes zugreifen. In weiterer Folge wurden mehrere zehntausend Euro auf Konten in den Niederlanden und Litauen überwiesen.