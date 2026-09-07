Plötzlich steht eine Kuh auf der Rodelbahn: Großvater (65) verletzt

Mit seinem vierjährigen Enkel war ein 65-Jähriger auf einer Sommerrodelbahn in Tirol unterwegs. Mitten auf der Talfahrt stand plötzlich eine Kuh auf der Strecke, eine Kollision ließ sich nicht mehr verhindern.

Eine Fahrt mit der Sommerrodelbahn in Mieders in Tirol nahm am Samstagnachmittag eine ziemlich ungewöhnliche Wendung. Ein 65-Jähriger fuhr gemeinsam mit seinem vierjährigen Enkel talwärts, als ihnen plötzlich ein tierisches Hindernis im Weg stand. Zwischen 16 und 16.15 Uhr befand sich auf einmal eine Kuh auf der Rodelbahn. Der 65-Jährige konnte eine Kollision mit dem Tier offenbar nicht mehr verhindern.

Trotz Verletzungen bis zur Talstation gefahren

Bei dem Zusammenstoß erlitt der Großvater Verletzungen unbestimmten Grades. Dennoch gelang es ihm, die Fahrt gemeinsam mit seinem Enkel selbstständig fortzusetzen. Die beiden erreichten schließlich die Talstation. Dort warteten bereits Rettungsdienst und Notarzt und übernahmen die medizinische Erstversorgung. Anschließend wurden Großvater und Enkel zur weiteren Abklärung in die Klinik Innsbruck gebracht. Für den kleinen Buben ging der ungewöhnliche Zwischenfall glimpflich aus: Der Vierjährige blieb laut Polizei unverletzt.