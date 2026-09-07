Von Zug erfasst: Mitarbeiter (51) gerät unter Tiefbettwagen

Ein 51-jähriger Mitarbeiter wurde am Sonntagabend in Strafflach von einem Zug erfasst und geriet unter einen angehängten Tiefbettwagen. Er erlitt unter anderem einen offenen Bruch.

Ein Mitarbeiter wurde während seiner Arbeit von einem Zug erfasst.

Ein Mitarbeiter wurde während seiner Arbeit von einem Zug erfasst.

Ein Arbeitsunfall in Stafflach in Tirol hat am Sonntag einen Einsatz von Rettung und Notarzt ausgelöst. Gegen 17.45 Uhr wurde ein Mitarbeiter während seiner Arbeit von einem Zug erfasst. Der 51-Jährige geriet dabei unter einen angehängten Tiefbettwagen.

Offener Bruch und Prellungen

Der Mann zog sich bei dem Unfall einen offenen Bruch sowie Prellungen zu. Rettungskräfte und Notarzt übernahmen noch vor Ort die medizinische Erstversorgung des Verletzten. Anschließend wurde der 51-Jährige zur weiteren Behandlung in die Unfallambulanz nach Innsbruck gebracht. Wie genau es zu dem Arbeitsunfall kam, geht aus der vorliegenden Polizeimeldung nicht hervor.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 07.09.2026 um 06:41 Uhr aktualisiert