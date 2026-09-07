Kopftuchverbot, Eltern-Strafen, Deutschklassen-Aus: Das ändert sich jetzt

Für Österreichs Schüler beginnt das neue Schuljahr mit einigen Neuerungen. Vom Kopftuchverbot über das Ende verpflichtender Deutschförderklassen bis zu Geldstrafen für Eltern: Diese Regeln sollte man zum Schulstart kennen.

Für Kinder und Jugendliche heißt es im Osten (Burgenland, Wien, NÖ) von Österreich ab heute wieder: Schultasche packen, Wecker stellen und zurück ins Klassenzimmer. Mit dem Schuljahr 2026/27 verändert sich allerdings nicht nur der Stundenplan. Österreichweit treten mehrere neue Regeln in Kraft. Einige davon betreffen unmittelbar den Unterricht, andere die Eltern. Besonders viel diskutiert wird das Kopftuchverbot für Mädchen bis 14 Jahre. Gleichzeitig wird die Deutschförderung neu aufgestellt, Schulen in herausfordernden Lagen erhalten zusätzliche Unterstützung und in bestimmten Fällen können Eltern mit Geldstrafen von bis zu 800 Euro konfrontiert werden.

Kopftuchverbot gilt bis 14 Jahre

Eine der prominentesten Neuerungen betrifft das Tragen eines islamischen Kopftuchs. Mädchen bis zum Alter von 14 Jahren dürfen dieses in der Schule nicht mehr tragen. Das Verbot bezieht sich auf Kopfbedeckungen, die das Haupt nach islamischer Tradition verhüllen. Ausnahmen sind für Unterricht und Schulveranstaltungen außerhalb des Schulgeländes vorgesehen. Bei wiederholten Verstößen können letztlich Verwaltungsstrafen von bis zu 800 Euro verhängt werden. Rechtlich dürfte das Thema weiter für Diskussionen sorgen: Gegen die neue Bestimmung wurden bereits Anfechtungen angekündigt, 5 Minuten hat bereits berichtet: Kopftuchverbot: Warnung vor rassistischer Diskriminierung. Eine frühere Regelung für Volksschulen hatte der Verfassungsgerichtshof 2020 aufgehoben.

Bist du für ein Kopftuchverbot in der Schule? Ja! Nein! Teilweise Ist mir egal Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Deutschförderung wird neu aufgestellt

Auch für Kinder mit mangelnden Deutschkenntnissen ändert sich einiges. Die seit dem Schuljahr 2018/19 verpflichtenden separaten Deutschförderklassen sind in ihrer bisherigen Form Geschichte. Bislang mussten außerordentliche Schüler, bei denen mittels MIKA-D-Test ein entsprechender Förderbedarf festgestellt wurde, bis zu zwei Jahre getrennt von ihrer Stammklasse unterrichtet werden. Lediglich einzelne Fächer wie Sport, Musik oder Werken fanden gemeinsam statt. Künftig bekommen die einzelnen Schulstandorte wieder mehr Spielraum und können über ihr Förderkonzept entscheiden. Rund die Hälfte der betroffenen Schulen setzt dabei auf ein eigenes Modell. Die Änderung betrifft eine große Gruppe: Im Schuljahr 2024/25 wurden österreichweit 50.800 außerordentliche Schüler gezählt. Mehr als jedes zehnte Volksschulkind benötigte Deutschförderung, in Wien sogar jedes fünfte.

Bis zu 800 Euro Strafe für Eltern

Mehr Verantwortung kommt mit dem neuen Schuljahr auch auf Erziehungsberechtigte zu. In bestimmten Situationen ist ihre Mitarbeit verpflichtend, andernfalls kann es teuer werden. Wurde ein Kind beispielsweise vom Unterricht suspendiert und erhält eine sozialpädagogische Begleitung, müssen die Eltern daran mitwirken. Bei einer Verweigerung sind Strafen von bis zu 800 Euro möglich. Im vergangenen Schuljahr gab es österreichweit 2.440 Suspendierungen. Ähnliches gilt bei einem drohenden Schulabbruch. Vorgesehene Perspektivengespräche sind verpflichtend und auch hier kann das Fernbleiben der Eltern sanktioniert werden. Neu beziehungsweise strenger geregelt ist zudem die Teilnahme an der Sommerschule: Müssen Kinder mit Deutschförderbedarf daran teilnehmen, kann ein unentschuldigtes Fernbleiben ebenfalls Konsequenzen haben.

400 Schulen erhalten zusätzliche Unterstützung

Während an manchen Stellen die Regeln verschärft werden, soll an besonders geforderten Schulen zusätzliches Personal für Entlastung sorgen. Über den sogenannten Chancenbonus erhalten 400 Volks- und Mittelschulen mit einem hohen Anteil an Kindern aus sozial schwächeren Familien oder mit Migrationshintergrund zusätzliche Unterstützung. Je nach Bedarf können beispielsweise weitere Lehrer, Schulpsychologen, Sozialpädagogen oder Schulsozialarbeiter eingesetzt werden. Mehr als die Hälfte dieser Schulen befindet sich in Wien.

Auch bei Englisch und Matura gibt es Neuerungen

Eine Änderung gibt es außerdem für die vierten Klassen der Volksschulen. Nachdem bereits im vergangenen Schuljahr Drittklässler benotet wurden, erhalten nun auch Viertklässler Noten im Pflichtfach „Lebende Fremdsprache“, in den meisten Fällen Englisch. Für ältere Schüler wird wiederum die mündliche Matura angepasst. Ab dem Haupttermin 2027 reicht bloßes Erscheinen bei der mündlichen Prüfung nicht mehr aus, damit die Jahresnote berücksichtigt werden kann. Dafür muss künftig eine festgelegte Mindestleistung erreicht werden.