Zeuge stoppt E-Bike-Dieb, wenig später folgen zwei weitere Festnahmen

Fahrräder verschwinden in Podersdorf am See und den umliegenden Gemeinden und das offenbar immer wieder. Wegen der Diebstahlserie hatte die Polizei im Bezirk Neusiedl am See bereits gezielte Ermittlungen aufgenommen und die Überwachung verstärkt. Am Freitag, 4. September, führten diese Maßnahmen schließlich zu zwei Festnahmen. Eine entscheidende Rolle spielte dabei zunächst ein aufmerksamer Zeuge.

Zeuge hält Verdächtigen zunächst auf

Gegen 6.20 Uhr beobachtete der Zeuge einen Mann, der mit einem zuvor gestohlenen E-Bike flüchtete. Er schritt ein und konnte den Tatverdächtigen zunächst anhalten. Doch der Mann setzte seine Flucht fort, zuerst mit dem Fahrrad, anschließend zu Fuß. Die Polizei leitete umgehend eine Fahndung ein. Wenig später hielten Einsatzkräfte einen 35-jährigen Mann mit einem mutmaßlich gestohlenen Fahrrad an und nahmen ihn fest.

Weiteres Fahrrad und Tatwerkzeug entdeckt

Damit war der Einsatz allerdings noch nicht beendet. Auf einem Parkplatz im Ortsgebiet stießen die Polizisten auf ein verdächtiges Fahrzeug. Darin fanden sie ein weiteres mutmaßlich gestohlenes Fahrrad. Außerdem wurden Unterlagen sichergestellt, die laut Polizei Diebstählen aus Kraftfahrzeugen zugeordnet werden konnten. Kurz darauf nahmen die Beamten im Nahbereich des Autos einen zweiten Tatverdächtigen fest. Bei ihm handelt es sich um einen 39-jährigen Mann. Auch der Schlüssel zum zuvor entdeckten Fahrzeug sowie diverses Tatwerkzeug wurden sichergestellt.

Polizei prüft weitere Fahrräder

Ein Teil der sichergestellten Fahrräder konnte bereits den jeweiligen Besitzern zugeordnet werden. Die Ermittlungen sind damit aber noch nicht abgeschlossen. Die Polizei prüft derzeit, wem die weiteren Fahrräder gehören und wie hoch der Gesamtschaden der Diebstahlserie ist.