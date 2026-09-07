Der Sommer sagt Adieu, der Stundenplan übernimmt wieder: Für über eine halbe Million Kinder und Jugendliche im Osten Österreichs wird es heute wieder ernst.

Die Sommerferien sind zu Ende: In Ostösterreich, also in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland fällt am heutigen Montag der Startschuss für das neue Schuljahr. Rund 512.000 Schülerinnen und Schüler kehren damit zurück in ihre Schulklassen.

Für 42.000 Erstklässler geht das Abenteuer Schule los

Während die Älteren teilweise nicht ganz so begeistert über das Ende des Sommers sind, herrschte in den letzten Wochen bei den Jüngsten Vorfreude: Für rund 42.000 Schülerinnen und Schüler beginnt mit dem Schulantritt ein neuer Lebensabschnitt.

1,175 Millionen Kinder und Jugendliche im Schuljahr 2026/27 bundesweit

Dabei ist die Zahl der Schulanfänger leicht rückläufig: Laut Statistik Austria starten dieses Jahr österreichweit rund 95.000 Taferlklassler- ein Minus von 1,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahr und spürbar weniger als der Höchstwert von knapp 100.000 im Schuljahr 2024/25. Insgesamt zeigt sich die Schülerzahl jedoch stabil: Mit etwa 1,175 Millionen Kindern und Jugendlichen im Schuljahr 2026/27 gibt es österreichweit sogar ein leichtes Plus von 0,5 Prozent.

In den restlichen Bundesländern darf man noch eine Woche länger ausschlafen

Noch eine Woche Ferien heißt es für die Schülerinnen und Schüler in den restlichen Bundesländern. Erst am 14. September beginnt in Kärnten, Oberösterreich, Salzburg, Tirol, Vorarlberg und der Steiermark das neue Schuljahr – darunter für rund 53.000 Erstklässler, die an diesem Tag ihren ersten Schultag feiern.