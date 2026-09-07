Italien vor Bahnstreik: Ab heute Abend drohen Zugausfälle und Verspätungen

Wer zum Wochenstart mit dem Zug nach oder durch Italien reist, sollte seine Verbindung noch einmal überprüfen. Ab Montagabend wird landesweit gestreikt. Die Auswirkungen könnten Reisende sogar länger als 24 Stunden spüren.

Für Bahnreisende in Italien könnte der Wochenstart zur Geduldsprobe werden. Mehrere Gewerkschaften haben zu einem landesweiten Streik beim Personal der italienischen Staatsbahn FS aufgerufen. Der Ausstand beginnt am heutigen Montag, 7. September, um 21.18 Uhr. Geplant ist der Streik für rund 24 Stunden. Offiziell soll er am Dienstagabend um 21 Uhr enden. Wer in diesem Zeitraum mit dem Zug unterwegs ist, muss mit Einschränkungen rechnen.

Auswirkungen schon vor Streikbeginn möglich

Dabei könnten die Probleme nicht erst um 21.18 Uhr beginnen. Nach Angaben der Bahn sind Zugausfälle und Verspätungen bereits vor dem offiziellen Streikbeginn möglich. Auch nach dem Ende des Ausstands könnten die Auswirkungen noch zu spüren sein. Damit können auch Reisende betroffen sein, deren geplante Verbindung eigentlich außerhalb des offiziellen Streikzeitraums liegt.

Diese Zeitfenster sollen abgesichert sein

Komplett zum Erliegen kommen soll der Regionalverkehr allerdings nicht. Für Dienstag sind bestimmte Zeitfenster vorgesehen, in denen gesetzlich garantierte Verbindungen angeboten werden sollen. Demnach sollen Regionalzüge am Dienstag zwischen 6 und 9 Uhr sowie zwischen 18 und 21 Uhr verkehren. Außerhalb dieser Zeiten müssen Fahrgäste verstärkt mit Ausfällen rechnen. Die italienische Bahn empfiehlt Passagieren, sich unmittelbar vor Reiseantritt über ihre jeweilige Verbindung zu informieren. Das gilt insbesondere für Urlauber, Pendler und Reisende, die am Montagabend oder Dienstag mit der Bahn in Italien unterwegs sind. Auch für Reisende aus Österreich kann der Streik relevant werden, wenn ihre Verbindung über das italienische Bahnnetz führt.