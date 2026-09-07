Diesel und Benzin wieder teurer: Das sind die neuen Tankpreise in Slowenien

In Slowenien steigt der Dieselpreis ab Mitternacht deutlich. Auch der Superbenzin wird erneut teurer.

Grenzpendler und Urlaubsgäste, die für den Tankstopp von Österreich nach Slowenien fahren, müssen sich ab Mitternacht auf geänderte Kosten einstellen, wie Uroš Zavodnik gegenüber 5 Minuten aufzeigt. Denn: Die Preise für beide gängigen Treibstoffarten ziehen spürbar an und machen den Zapfstop teurer.

Mehr als 12 Cent teurer

Beim Diesel steigt der Literpreis spürbar um 12,8 Cent von bislang 1,811 Euro auf nun 1,939 Euro. Auch Besitzer von Benzinern bleiben von Aufschlägen nicht verschont und müssen die vierte Preiserhöhung in Folge hinnehmen: Superbenzin verteuert sich um 5,1 Cent und klettert von 1,623 Euro auf 1,674 Euro pro Liter.

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Staatliche Preisregulierung

Hintergrund der regelmäßigen Anpassungen ist der direkte Eingriff des Staates: Abseits der Autobahnen unterliegen die Treibstoffpreise in Slowenien einer strikten Regulierung. Um extreme Ausschläge zu verhindern, legt die Regierung Obergrenzen fest und hat die Marge der Händler auf maximal 0,115 Euro pro Liter gedeckelt. Trotz des aktuellen Preisanstiegs fällt das Tanken im slowenischen Netz im Vergleich zu den österreichischen Zapfsäulen weiterhin deutlich günstiger aus.

Treibstoffpreise in Slowenien