Italien vor Starkregen-Flut: Bis zu 210 Liter pro Quadratmeter möglich

In Italien stellen sich ab der Wochenmitte schwere Unwetter ein. Besondere Vorsicht gilt an den italienischen Küsten und im Nordosten, wo extreme Regenmengen und Überflutungsgefahr drohen.

In Südeuropa steht zur Wochenmitte ein deutlicher Wetterumschwung bevor: Während Italien von teils heftigen Regenfällen, Gewittern und lokalen Überflutungen bedroht wird, hält in Spanien weiterhin die hochsommerliche Hitze an. Dieser Wetterkontrast spiegelt sich laut wetter.at besonders stark in den erwarteten Niederschlagsmengen wider.

Extreme Regenmengen vor allem an italienischer Küste erwartet

Ab Mittwoch verlagern sich die stärksten Niederschläge nach Oberitalien. Nach Einschätzung des wetter.com-Meteorologen Gernot Schütz trifft es zwischen Mittwoch und Donnerstag vor allem die Küstenregionen von Ligurien bis zur Toskana, während das Landesinnere weitgehend verschont bleibt. Ein weiterer Unwetter-Hotspot bildet sich im Nordosten: In Venetien und Friaul-Julisch-Venetien berechnet das Wettermodell ICON-EU bis Donnerstagabend Spitzenwerte von bis zu 210 Litern Regen pro Quadratmeter.

Starkregen nicht flächendeckend, lokal aber enormes Gefahrenpotanzial

Diese Regenmengen treten nicht flächendeckend auf, bergen lokal aber großes Gefahrenpotenzial. Bei extremem Starkregen drohen rasch Überflutungen und überlaufende Bäche. Das Ausmaß hängt vor allem von der Intensität der Gewitter und dem genauen Standort der langsam ziehenden Niederschlagszellen ab.

Ab Freitag verlagert sich Unwetterlage nach Osten

Zum Wochenendstart verlagert sich die Unwetterlage nach Osten. Laut Wetterexperte Gernot Schütz breiten sich Gewitter und Starkregen gemäß dem ICON-EU-Modell weiter Richtung Slowenien, Kroatien und Serbien aus, womit am Balkan ein brisantes Wochenende bevorsteht. Obwohl andere Rechenmodelle geringere Regenmengen als ICON-EU prognostizieren, herrscht bei den räumlichen Schwerpunkten weitgehend Einigkeit.

Währenddessen kommt in Spanien die Hitze zurück

Kontrastreiches Wetter in Südeuropa: Während Teile Italiens im Regen versinken, herrscht in Spanien extreme Hitze. Nach bis zu 41 Grad in Andalusien zum Wochenstart klettert das Thermometer am Dienstag in der Region Valencia auf Höchstwerte von bis zu 42 Grad.