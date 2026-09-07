Neues Notfall-Tool: Warum alle Österreicher jetzt diese App herunterladen sollten

Wenn jede Minute zählt: Mit „ZIVA“ startet Österreich die erste Zivilschutz-App Europas. Sie warnt vor Gefahren, gibt persönliche Vorsorgetipps und soll die Bevölkerung im Ernstfall schneller und gezielter informieren.

Österreich setzt im Bereich der Krisenvorsorge auf eine neue digitale Lösung: Mit „ZIVA“ ist die erste Zivilschutz-App Europas in den Echtbetrieb gestartet.

Österreich setzt im Bereich der Krisenvorsorge auf eine neue digitale Lösung: Mit „ZIVA“ ist die erste Zivilschutz-App Europas in den Echtbetrieb gestartet.

Österreich setzt im Bereich der Krisenvorsorge auf eine neue digitale Lösung: Mit „ZIVA“ ist die erste Zivilschutz-App Europas in den Echtbetrieb gestartet. Die Anwendung verbindet Gefahreninformationen, persönliche Vorsorgeempfehlungen und Echtzeit-Warnungen auf einer gemeinsamen Plattform.

Warnungen und Tipps direkt aufs Smartphone

Die neue App soll Bürgerinnen und Bürger dabei unterstützen, sich besser auf mögliche Krisen und Gefahren vorzubereiten. Nutzerinnen und Nutzer erhalten Informationen darüber, welche Risiken für ihren eigenen Wohnort oder bis zu vier weitere Orte relevant sind. Neben aktuellen Warnmeldungen bietet „ZIVA“ auch individuelle Vorsorgepläne. Damit sollen Menschen gezielt erfahren, welche Maßnahmen sie im Ernstfall treffen können – von der Vorbereitung auf Naturkatastrophen bis hin zu anderen Krisensituationen. Innenminister Gerhard Karner bezeichnete die App als wichtigen Schritt für die Sicherheit der Bevölkerung. Angesichts zunehmender Extremwetterereignisse und anderer Herausforderungen sei ein modernes Warnsystem wichtiger denn je.

Ergänzung zu bestehenden Warnsystemen

Auch der für Krisenmanagement und Katastrophenschutz zuständige Gruppenleiter im Innenministerium, Reinhard Schnakl, betont die Bedeutung der Eigenvorsorge. Die vergangenen Monate hätten gezeigt, dass Österreich mit unterschiedlichen Gefahren rechnen müsse – etwa durch Klimafolgen wie Hitzerekorde sowie Wald- und Flurbrände. „ZIVA“ soll dabei die bestehenden öffentlichen Alarm- und Warnsysteme ergänzen und den Zugang zu wichtigen Informationen erleichtern.

Vom Testbetrieb in den Echtbetrieb

Die App wurde seit Mai 2026 getestet und ist nun offiziell verfügbar. Grundlage dafür war das vor zwei Jahren beschlossene Zweckzuschussgesetz, das die Weiterentwicklung des modernen Bevölkerungsschutzes unterstützt. Der Präsident des Österreichischen Zivilschutzverbandes, Andreas Hanger, sieht in der Anwendung einen wichtigen Beitrag zur Vorsorge: Gute Vorbereitung könne im Ernstfall entscheidend sein und Sicherheit schaffen. Seit 2024 werden der Zivilschutzverband mit jährlich zwei Millionen Euro sowie die Hilfs- und Rettungsorganisationen mit 20 Millionen Euro unterstützt.

Neue Strategie für den Katastrophenschutz

Zusätzlich zur neuen App wird das staatliche Krisen- und Katastrophenschutzmanagement (SKKM) weiterentwickelt. Bund, Länder und Einsatzorganisationen arbeiten an einer neuen Strategie, die ab 2027 für ein noch professionelleres Krisenmanagement sorgen soll. Die „ZIVA“-App ist ab sofort kostenlos in den App-Stores verfügbar und soll künftig eine zentrale Rolle bei der Information und Vorbereitung der Bevölkerung im Krisenfall übernehmen.