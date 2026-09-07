9-jähriger E-Bike-Fahrer bei Kollision mit Pkw verletzt

Ein 9-jähriger E-Bike-Fahrer wurde am Montagabend bei einer Kollision mit einem Pkw verletzt. Der Bub fuhr hinter einer Böschung auf die Straße und konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern.

Ein Unfall zwischen einem Auto und einem E-Bike hat am Montagabend in Lingenau (Vorarlberg) für einen Rettungseinsatz gesorgt. Ein neunjähriger Bub wurde dabei verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Der Unfall ereignete sich am 7. September 2026 gegen 18:25 Uhr auf der Gemeindestraße Oberbuch. Eine 50-jährige Pkw-Lenkerin war aus Richtung Hittisau kommend in Richtung Lingenau unterwegs. Zeitgleich fuhr der Neunjährige mit seinem E-Bike eine leicht abschüssige Wiese hinunter. Hinter einer Böschung fuhr der Bub in die Gemeindestraße ein und geriet dabei in den Fahrbereich des Autos. Die Pkw-Lenkerin nahm den Jungen laut Polizei noch wahr und leitete sofort eine Vollbremsung ein. Eine Kollision konnte jedoch nicht mehr verhindert werden. Der E-Bike-Fahrer prallte mit der rechten Fahrzeugfront zusammen und wurde anschließend mit dem Kopf gegen die Windschutzscheibe geschleudert.

Verletzter Bub ins Krankenhaus gebracht

Der Neunjährige erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde nach der Erstversorgung durch das Rote Kreuz in das Landeskrankenhaus Bregenz gebracht. Sowohl das E-Bike als auch der Pkw wurden durch den Unfall erheblich beschädigt. Im Einsatz standen ein Rettungsfahrzeug des Roten Kreuzes sowie zwei Polizeistreifen.