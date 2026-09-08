Das Wetter am Dienstag wird noch einmal rekordverdächtig heiß

Stundenlanger Sonnenschein prägt den Tag, ehe sich um die Mittagszeit über den Bergen und Hügeln ein paar Wolken formieren. Von Tirol bis in die Obersteiermark kann es stellenweise für einen kurzen Schauer reichen.

Am Dienstag erreichen wir noch einmal bis zu 34 Grad.

Am Dienstag erreichen wir noch einmal bis zu 34 Grad.

Für die Jahreszeit stehen am Dienstag außergewöhnlich heiße Temperaturen von 28 bis 34 Grad bevor. Die Höchstwerte werden in Niederösterreich, Wien und dem Nordburgenland erreicht, während in 2.000 Metern Höhe je nach Region 15 bis 21 Grad gemessen werden.

Quellwolken über dem Berg-und Hügelland

Neben reichlich Sonnenschein entstehen mittags über dem Berg- und Hügelland Quellwolken. Lokale Schauer sind von Tirol bis in die Obersteiermark (Schwerpunkt Osttirol) möglich. Der Wind aus Süd weht überwiegend schwach, stellenweise mäßig.