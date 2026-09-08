Trauer um amtierende Miss Austria: Lucia Sisic (22) verstorben

Österreich trauert um Lucia Sisic: Die amtierende Miss Austria ist im Alter von nur 22 Jahren verstorben.

Die gebürtige Wienerin sicherte sich 2024 den Titel der schönsten Frau des Landes. Da seither keine weitere Wahl stattfand, trug sie den Titel bis zuletzt. Ihr Tod löste bei Freunden, Familie und Wegbegleitern tiefe Bestürzung aus.

Leben mit gesundheitlichen Herausforderungen

Die junge Wienerin kämpfte seit ihrer Geburt mit schweren gesundheitlichen Problemen. Wie sie selbst öffentlich machte, litt sie an einem angeborenen Fehler an der Herzklappe: Dieser erforderte im Laufe ihres kurzen Lebens insgesamt sieben chirurgische Eingriffe. Die letzte Operation hatte sie erst Ende 2025 überstanden.

Zuletzt noch im Urlaub

Danach zeigte sie sich optimistisch: Auf Instagram veröffentlichte sie ein Gesundheits-Update und äußerte ihre Erleichterung sowie Freude über den gelungenen Eingriff. Noch vor drei Wochen teilte sie auf ihrem Profil Aufnahmen aus einem Urlaub in Bosnien und Herzegowina.

Große Anteilnahme in den sozialen Medien

Der plötzliche Verlust hinterlässt eine spürbare Lücke. In den sozialen Netzwerken nehmen zahlreiche Wegbegleiter Abschied von der 22-Jährigen. „Du bleibst in unserem Herzen mit deiner liebevollen und fürsorglichen Art“, schreibt zum Beispiel ein Nutzer.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 08.09.2026 um 07:39 Uhr aktualisiert