IS-Verdacht: 20-jähriger Österreicher in Istanbul erschossen

Ein 20-jähriger österreichisch-türkischer Doppelstaatsbürger ist bei einem Polizeieinsatz in Istanbul erschossen worden. In Wien war er seit 2025 wegen seiner IS-Pläne im Visier der Sicherheitsbehörden.

Ein 20-jähriger österreichisch-türkischer Doppelstaatsbürger, gegen den die Behörden in Wien bereits seit 2025 wegen seiner IS-Pläne ermittelten, wurde bei einem Polizeieinsatz in Istanbul erschossen.

Ein 20-jähriger österreichisch-türkischer Doppelstaatsbürger, gegen den die Behörden in Wien bereits seit 2025 wegen seiner IS-Pläne ermittelten, wurde bei einem Polizeieinsatz in Istanbul erschossen.

Am Donnerstag, dem 3. September 2026, kam es in Istanbul (Türkei) zu einem Polizeieinsatz gegen den Islamischen Staat (IS). Dabei trafen türkische Polizisten auf den 20-jährigen österreichisch-türkischen Doppelstaatsbürger. Nach Angaben des Bundesministeriums für Inneres eröffnete der Mann das Feuer auf die Einsatzkräfte. Beim anschließenden Schusswechsel wurde er von der türkischen Polizei erschossen. Die türkischen Behörden verdächtigten ihn, mit dem IS in Verbindung zu stehen und einen Anschlag in der Türkei zu planen.

Seit 2025 im Visier

Für die österreichischen Sicherheitsbehörden war der 20-Jährige kein Unbekannter. Die Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst und das Landesamt Staatsschutz und Extremismusbekämpfung Wien stellten bereits 2025 seine Radikalisierung und IS-Sympathien fest. Damals gab es laut Innenministerium Hinweise darauf, dass er nach Ägypten ausreisen und sich dem IS anschließen wollte. Im Mai 2025 nahm ihn die DSN fest. Bis November 2025 saß er in Untersuchungshaft und wurde anschließend unter Auflagen freigelassen.

Urteil im Mai 2026

Im März 2026 wurde der Mann erneut im Auftrag der Staatsanwaltschaft Wien festgenommen. Die DSN hatte festgestellt, dass er sich trotz eines bestehenden Waffenverbots für Waffenkäufe interessierte. Ende Mai 2026 wurde er im Zusammenhang mit der Mitgliedschaft in einer kriminellen Organisation und terroristischen Vereinigung sowie wegen Verstößen gegen das Waffengesetz verurteilt. Unter Anrechnung der bereits verbrachten Untersuchungshaft kam er wieder frei. Zu seinen gerichtlichen Auflagen gehörten regelmäßige Meldungen bei den Sicherheitsbehörden und die Teilnahme an einem Deradikalisierungsprogramm des Vereins DERAD.

Ausreise im Juli

Trotz dieser Maßnahmen reiste der 20-Jährige im Juli 2026 widerrechtlich in die Türkei aus. Nach enger Zusammenarbeit zwischen türkischen und österreichischen Sicherheitsbehörden wurde er dort zunächst festgenommen. Türkische Justizbehörden setzten ihn später unter Auflagen wieder auf freien Fuß. Wenige Wochen später kam es zu jenem Polizeieinsatz, bei dem der Mann erschossen wurde. In Österreich lief zu diesem Zeitpunkt ein Verfahren zur Aberkennung seiner österreichischen Staatsbürgerschaft; nach seiner Ausreise war zudem eine Festnahmeanordnung in Kraft getreten.