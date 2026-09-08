Temperatursturz in Österreich: Tabelle zeigt, was uns jetzt erwartet

Während am Dienstag, 8. September, noch Temperaturen von teils über 30 Grad erwartet werden, stürzen diese daraufhin durch eine Kaltfront regelrecht ab. Wir haben einige Vergleichswerte für euch und wissen, was uns erwartet.

Mit einer Kaltfront gehen die Temperaturen in ganz Österreich um an die zehn Grad zurück.

Mit einer Kaltfront gehen die Temperaturen in ganz Österreich um an die zehn Grad zurück.

Die Temperaturunterschiede in den kommenden Tagen haben es in Österreich durchaus in sich. Am Dienstag, 8. September 2026, werden noch Höchstwerte von bis zu 34 Grad im Nordosten des Landes erwartet. Zum Vergleich: In diesen Höhenlagen befindet man sich bei vielen Wetterstationen im September-Vergleich wieder einmal auf Rekordjagd. In der Nacht auf Mittwoch und am Mittwoch zieht dann eine Kaltfront durch das Land und lässt die Temperaturen im Westen bereits auf 18 bis 24 Grad abstürzen. Im Osten kann es noch einmal knapp über 30 Grad haben. Spätestens am Donnerstag ist die Kaltfront dann endgültig durch, die Höchstwerte liegen überall nur mehr bei maximal 23 Grad – und bleiben so auch in den Tagen darauf.

Welche Temperaturen hast du am liebsten? Wie im Sommer, über 30 Grad Zwischen 20 und 30 Grad Zwischen 10 und 20 Grad Rund um 0 Grad Wie im Winter, unter 0 Grad Ich nehme es, wie es kommt Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Regenwarnung im Westen Österreichs

Mit der Kaltfront gehen auch einige stärkere Regenschauer und Gewitter einher. Vor allem im Westen des Landes warnt man in der zweiten Tageshälfte am Mittwoch vor Regen. „Eine Kaltfront sorgt für ergiebigen Regen, zu Beginn können auch noch Gewitter eingelagert sein. Flächig werden Regenmengen um 30 Millimeter erwartet, lokal sind auch größere Mengen möglich“, heißt es dazu seitens der Experten.

Temperatursturz: 10 Grad weniger in kürzester Zeit

Was die Kaltfront für die Temperaturen aber nun genau bedeutet, haben wir für euch herausgesucht. Dazu haben wir die Höchstwerte, die von der GeoSphere Austria prognostiziert werden, am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag von ausgewählten Städten in allen österreichischen Bundesländern verglichen. Dazu wurden jeweils die drei einwohnerreichsten Orte des jeweiligen Bundeslandes ausgewählt (mit Ausnahme von Wien). Deutlich zu sehen ist dabei, dass im Westen des Landes die große Abkühlung bereits mit Mittwoch kommt. Je weiter es Richtung Osten geht, desto höher sind die Temperaturen am Mittwoch noch. Spätestens am Donnerstag stürzen die Werte aber überall um um die zehn Grad im Vergleich zum Dienstag ab. In der folgenden Tabelle findet ihr den Überblick dazu.