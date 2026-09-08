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Foto auf 5min.at zeigt den Wörthersee im Regen.
Mit einer Kaltfront gehen die Temperaturen in ganz Österreich um an die zehn Grad zurück.
Österreich
08/09/2026
10 Grad weniger!

Temperatursturz in Österreich: Tabelle zeigt, was uns jetzt erwartet

Während am Dienstag, 8. September, noch Temperaturen von teils über 30 Grad erwartet werden, stürzen diese daraufhin durch eine Kaltfront regelrecht ab. Wir haben einige Vergleichswerte für euch und wissen, was uns erwartet.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
2 Minuten Lesezeit(435 Wörter)
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Die Temperaturunterschiede in den kommenden Tagen haben es in Österreich durchaus in sich. Am Dienstag, 8. September 2026, werden noch Höchstwerte von bis zu 34 Grad im Nordosten des Landes erwartet. Zum Vergleich: In diesen Höhenlagen befindet man sich bei vielen Wetterstationen im September-Vergleich wieder einmal auf Rekordjagd. In der Nacht auf Mittwoch und am Mittwoch zieht dann eine Kaltfront durch das Land und lässt die Temperaturen im Westen bereits auf 18 bis 24 Grad abstürzen. Im Osten kann es noch einmal knapp über 30 Grad haben. Spätestens am Donnerstag ist die Kaltfront dann endgültig durch, die Höchstwerte liegen überall nur mehr bei maximal 23 Grad – und bleiben so auch in den Tagen darauf.

Welche Temperaturen hast du am liebsten?

Wie im Sommer, über 30 Grad
Zwischen 20 und 30 Grad
Zwischen 10 und 20 Grad
Rund um 0 Grad
Wie im Winter, unter 0 Grad
Ich nehme es, wie es kommt

Regenwarnung im Westen Österreichs

Mit der Kaltfront gehen auch einige stärkere Regenschauer und Gewitter einher. Vor allem im Westen des Landes warnt man in der zweiten Tageshälfte am Mittwoch vor Regen. „Eine Kaltfront sorgt für ergiebigen Regen, zu Beginn können auch noch Gewitter eingelagert sein. Flächig werden Regenmengen um 30 Millimeter erwartet, lokal sind auch größere Mengen möglich“, heißt es dazu seitens der Experten.

Temperatursturz: 10 Grad weniger in kürzester Zeit

Was die Kaltfront für die Temperaturen aber nun genau bedeutet, haben wir für euch herausgesucht. Dazu haben wir die Höchstwerte, die von der GeoSphere Austria prognostiziert werden, am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag von ausgewählten Städten in allen österreichischen Bundesländern verglichen. Dazu wurden jeweils die drei einwohnerreichsten Orte des jeweiligen Bundeslandes ausgewählt (mit Ausnahme von Wien). Deutlich zu sehen ist dabei, dass im Westen des Landes die große Abkühlung bereits mit Mittwoch kommt. Je weiter es Richtung Osten geht, desto höher sind die Temperaturen am Mittwoch noch. Spätestens am Donnerstag stürzen die Werte aber überall um um die zehn Grad im Vergleich zum Dienstag ab. In der folgenden Tabelle findet ihr den Überblick dazu.

Ort/StadtDienstagMittwochDonnerstag
Dornbirn (Vbg)30 Grad19 Grad20 Grad
Feldkirch (Vbg)31 Grad19 Grad20 Grad
Bregenz (Vbg)30 Grad20 Grad21 Grad
Innsbruck (Tirol)32 Grad22 Grad20 Grad
Kufstein (Tirol)30 Grad23 Grad18 Grad
Telfs (Tirol)31 Grad21 Grad19 Grad
Salzburg32 Grad24 Grad19 Grad
Hallein (Salzburg)30 Grad23 Grad19 Grad
Saalfelden (Salzburg)31 Grad24 Grad17 Grad
Klagenfurt (Kärnten)28 Grad27 Grad17 Grad
Villach (Kärnten)28 Grad27 Grad17 Grad
Wolfsberg (Kärnten)28 Grad27 Grad18 Grad
Graz (Stmk)31 Grad28 Grad20 Grad
Leoben (Stmk)31 Grad26 Grad19 Grad
Kapfenberg (Stmk)32 Grad26 Grad18 Grad
Linz (OÖ)32 Grad25 Grad20 Grad
Wels (OÖ)32 Grad26 Grad20 Grad
Steyr (OÖ)33 Grad27 Grad21 Grad
St. Pölten (NÖ)33 Grad27 Grad21 Grad
Wiener Neustadt (NÖ)33 Grad28 Grad22 Grad
Klosterneuburg (NÖ)32 Grad29 Grad23 Grad
Wien32 Grad30 Grad23 Grad
Eisenstadt (Bgld)33 Grad29 Grad22 Grad
Neusiedl am See (Bgld)33 Grad29 Grad23 Grad
Oberwart (Bgld)32 Grad29 Grad21 Grad
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