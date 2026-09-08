Neues AUA-Flugzeug hat jetzt Starlink-Internet: Was das für Reisende bedeutet

Anfang des Jahres hat man es angekündigt, nun wird es auch umgesetzt. Bei der AUA ist das erste Flugzeug mit Starlink-Internet abgehoben. Was das für Reisende bedeutet.

Die AUA-Flugzeuge der A320-Familie und die Boeing 787er werden in den kommenden Jahren mit Starlink-Highspeed-Internet ausgerüstet. Das haben die Austrian Airlines (AUA) bereits zu Beginn des Jahres bekanntgegeben. In einem Social Media Posting schreibt man nun vom ersten Flugzeug, das mit der neuen Starlink-Technologie ausgestattet und geflogen ist.

AUA-Flugzeuge bekommen bis 2029 Starlink-Internet

Der fabrikneue „Airbus A320neo OE-LXF“ ist dabei am Montag, 7. September 2026, erstmals in Richtung Porto (Portugal) gestartet. „Neu mit an Bord: Austrian ONlines, unser neues Lufthansa Group Wi-Fi powered by Starlink“, schreibt die Airline nun auf Facebook. Und weiter: „Kostenlos, blitzschnell und schon bald auf immer mehr Flügen verfügbar.“ Wer das verwenden kann? „Travel ID Nutzer:innen und Miles & More Kund:innen.“ Die Airline verspricht dabei „einen Internetzugang, der Streaming, Cloud-basiertes Arbeiten und nahtlose Connectivity wie am Boden ermöglicht“. Die gesamte Lufthansa-Flotte – und damit auch die AUA Flugzeuge – sollen übrigens bis Ende 2029 schließlich mit dem Starlink-Internet ausgestattet sein.