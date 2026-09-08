„Server Error“: Verkaufsplattform Vinted kämpft mit technischen Problemen

Nutzer von Vinted müssen derzeit Geduld haben: Die Plattform kämpft mit technischen Problemen. Die Website und einzelne Funktionen sind teilweise nicht erreichbar, der genaue Grund für die Störung ist noch unklar.

Bei der Online-Plattform Vinted kommt es derzeit zu technischen Problemen. Zahlreiche Nutzer berichten von Einschränkungen beim Zugriff auf die Website und die App. Einzelne Funktionen sind nicht verfügbar oder die Plattform lädt teilweise überhaupt nicht. Beim Aufrufen der Seite erscheint wiederholt eine Fehlermeldung. Darin heißt es auf Deutsch übersetzt: „Serverfehler: Wir haben derzeit technische Probleme, aber unser Team arbeitet daran. Versuchen Sie, die Seite neu zu laden oder schauen Sie später noch einmal vorbei.“

©Vinted.at

Technische Probleme bei Vinted

Wodurch die Probleme ausgelöst wurden, ist derzeit nicht bekannt. Nutzer melden unter anderem Schwierigkeiten beim Laden der Plattform sowie bei der Nutzung einzelner Funktionen. Vinted arbeitet nach eigenen Angaben an der Behebung der technischen Probleme. Wann die Plattform wieder vollständig verfügbar sein wird, ist aktuell noch offen. Bis dahin müssen sich Nutzerinnen und Nutzer weiterhin mit Einschränkungen beim Kaufen, Verkaufen und Verwalten ihrer Artikel rechnen.