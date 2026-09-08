Kaltfront: Warnung vor kräftigen Gewittern am Mittwoch in Österreich

Am Mittwoch, 9. September 2026, wird eine Kaltfront über Österreich ziehen. Diese hat neben einer starken Abkühlung, die sich bis Donnerstag ziehen wird, auch Gewitter und Regenschauer im Gepäck.

Schon in den Mittwochmorgenstunden wird die Kaltfront den Westen Österreichs erfassen und Regenschauer sowie Gewitter bringen. Wie die Meteorologen der GeoSphere Austria berichten, breiten sich diese dann im Tagesverlauf in Richtung Osten aus und erreichen spätestens am Abend auch das Burgenland. Im Osten wird es davor noch sonnig und sommerlich heiß sein.

Regenwarnung für Westösterreich ausgerufen

Größere Regenmengen wird es dabei vor allem im Westen des Landes geben, die Experten haben dafür auch eine gelbe Warnung ausgesprochen. Diese besagt: „Eine Kaltfront sorgt für ergiebigen Regen, zu Beginn können auch noch Gewitter eingelagert sein. Flächig werden Regenmengen um 30 Millimeter erwartet, lokal sind auch größere Mengen möglich.“

©GeoSphere Austria Für den Westen Österreichs hat die GeoSphere Austria eine gelbe Regenwarnung ausgesprochen.

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Starkregen, Hagel, Sturmböen: „Spätestens ab Mittag…“

Seitens der österreichischen Unwetterzentrale heißt es in einer Prognose, dass es im Westen von der Früh weg „schauerartig und teils kräftig“ regnet. Der Regen und die Gewitter würden sich daraufhin rasch ausbreiten. „Spätestens ab Mittag gehen auch im anfangs noch sonnigen Osten und Süden Schauer bzw. lokal kräftige Gewitter nieder“, so die Experten. In der Osthälfte besteht dann auch die Gefahr von Starkregen, Hagel und Sturmböen.

©UBIMET Auch die UBIMET warnt vor teils kräftigen Gewittern.

Temperatursturz bringt zehn Grad kühlere Temperaturen

Der Wind wird im Osten mäßig bis lebhaft aus Süden wehen, mit Kaltfrontdurchzug kommt dann überall lebhafter bis kräftiger Westwind auf. Und das alles geschieht bei Frühtemperaturen von zwölf bis 19 Grad. Im Westen wird es dann nicht mehr wärmer als maximal 24 Grad, im Osten kann es noch einmal bis auf 31 Grad aufheizen. Spätestens am Donnerstag ist dort aber auch Schluss mit den heißen Temperaturen. Alles dazu könnt ihr hier nachlesen: Temperatursturz in Österreich: Tabelle zeigt, was uns jetzt erwartet.