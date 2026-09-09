Kaltfront im Anmarsch: Starkregen, Gewitter und auch Hagel möglich

Eine Abkühlung erwartet Österreich - während es im Osten noch einmal warm wird, trifft die Kaltfront bereits im Westen ein. Was uns erwartet, erfährst du hier.

Wie bereits berichtet, stürzen bereits am heutigen Dienstag die Temperaturen in Österreich ab, zumindest im Westen des Landes – im Osten kann es heute noch einmal warm werden. Doch spätestens am Donnerstag, hat die Kaltfront auch die östlichen Landesteile erreicht. Zudem wurden für den heutigen Mittwoch in Teilen Österreichs Gewitter angekündigt. Wir haben einen Überblick.

Kaltfront erreicht Österreich

Wie die Meteorologen der Geosphere Austria mitteilen, erfasst die westlichen Landesteile bereits ab den Morgenstunden. Gewitter, Bewölkung Regenschauer erwarten uns. „Diese breiten sich im Tagesverlauf nach Osten aus und erreichen spätestens abends schließlich auch das Burgenland“, so die Wetterexperten. Zudem kommt mit der Kaltfront auch ein lebhafter bis kräftiger Westwind auf. Im Western erwarten uns heute zwischen 18 und 24 Grad, ansonsten aber noch um die 25 bis 32 Grad, mit den höchsten Werten ganz im Osten.

Österreich: Starkregen, Hagel und Sturmböen zu erwarten

Auch die Österreichische Unwetterzentrale (UWZ) spricht heute von lokal kräftigen Gewittern. „Am Mittwoch regnet es von Vorarlberg bis ins Inn- und Mühlviertel von der Früh weg immer wieder schauerartig, teils auch gewittrig durchsetzt“, heißt es. Die Schauer sollen sich dann im Verlauf des Vormittages auf Nordtirol und die Salzburger Gebirgsaue ausbreiten. „Ab Mittag bilden sich dann auch von den Niederen Tauern bis zum Alpenostrand sowie im Grazer Bergland Schauer bzw. lokal kräftige Gewitter, die sich in weiterer Folge auf den Nordosten des Landes ausbreiten“, wird mitgeteilt. Zu rechnen sei mit Starkregen, Hagel und stürmisch auffrischendem Wind.

©uwz.at Die Österreichische Unwetterzentrale warnt heute vor teils kräfitgen Gewittern, mit Starkregen, Hagel und stürmischen Böen in einigen Landesteilen.

Gewittrige Regenschauer in Kärnten

Wie es vonseiten der Geosphere Austria hieß, ziehen bereits heute früh gewittrige Regenschauer durch Kärnten. In Unterkärnten ist es zunächst noch aufgelockert, doch die Schauer treffen auch dort ein. Von Südwestern her folgen im Verlauf des Tages weitere Schauer und Gewitter, doch zwischendurch gibt es sonnige Phasen. „Am Abend überquert dann eine Kaltfront von Nordwesten die Region mit teils gewittrigen Schauern. Kräftige Regengüsse und auch starke Windböen sind im Zuge der Front möglich“, wissen die Meteorologen. Auch am Abend, in der ersten Nachthälfte, gehen im Zuge der Kaltfront auch etliche Schauer und stellenweise Gewitter in Kärnten nieder.

Steiermark: Regenschauer und Gewitter im Anmarsch

Auch in der Steiermark mischen von Westen Wolken mit und „ab Mittag ziehen im Vorfeld einer Kaltfront ersten Regenschauer und Gewitter durch“, so die Meteorologen. Über den Tag verteilt gibt es aber immer wieder Auflockerungen. „In den Abend- und Nachtstunden wird der Regen wieder häufiger und stärker. Mit auffrischendem Nordwestwind erreichen uns die kälteren Luftmassen“, teilt die Geosphere Austria weiter mit. In der ersten Nachthälfte gehen zahlreiche Schauer und stellenweise auch Gewitter in der Steiermark nieder. Aufgrund des böig auffrischenden Nordwestwind kühlt es auch weiter ab.