Schwerer Schock: 7-Jähriger sah, wie sein Hund totgebissen wurde

Einen schweren Schock hat ein 7-jähriger Bub zu verkraften. Er ging gestern in Völkermarkt nahe seines Elternhauses mit dem Hund spazieren und plötzlich wurde sein Jack Russel Terrier von einem anderen Hund attackiert.

Gestern erlitt ein Bub aus Völkermarkt einen schweren Schock: Er musste mitansehen, wie sein Hund nach einer Attacke starb.

Gestern erlitt ein Bub aus Völkermarkt einen schweren Schock: Er musste mitansehen, wie sein Hund nach einer Attacke starb.

Am 8. September 2026 ging ein 7-jähriger Bub mit seinem Jack Russell Terrier an der Leine gegen 12.15 Uhr im Bereich seines Elternhauses im Bezirk Völkermarkt spazieren. Als der Bub mit seinem Hund an einem Wohnhaus vorbeiging, gelangte ein dort eingesperrter Staffordshire Terrier durch die Haustür ins Freie und attackierte den Jack Russell Terrier, teilt die Polizei heute mit.

Bisse in den Rücken

Der Staffordshire Terrier habe den deutlich kleineren Hund mehrfach in den Rücken gebissen. „Der Jack Russell Terrier verendete noch vor dem Eintreffen der Polizeistreifen“, heißt es weiter. Die Besitzer des Staffordshire Terriers konnten die beiden Hunde schließlich voneinander trennen, so die Beamten.

Bub unter Schock

Der 7-Jährige blieb durch den Vorfall unverletzt, stand jedoch unter schwerem Schock. Zur Betreuung des Buben wurde das Kriseninterventionsteam des Roten Kreuzes angefordert, heißt es abschließend.