Doppelte A1-Sperre: Kilometerlange Staus nach Unfällen auf West Autobahn

Beide Unfälle haben sich dabei auf der A1 West Autobahn in Richtung Salzburg ereignet. Kurz vor Regau (Oberösterreich) war es etwa ein LKW, der in einen Baustellen Absicherungs-Anhänger gekracht ist. Für die Bergungsarbeiten musste die A1 gesperrt werden, aktuell berichtet die ASFINAG von 14 Kilometern Stau.

Kilometerlanger Stau auf A1 auch an zweiter Unfallstelle

Deutlich länger dürfte die Sperre zwischen Thalgau und Wallersee dauern. Der ÖAMTC vermutet eine Sperre bis in die Abendstunden hinein. Hier sind laut ersten Informationen drei LKW und ein Auto in den Unfall verwickelt. Gegen 15.30 Uhr wurde ein Fahrstreifen freigegeben, um die Fahrzeuge, die sich im Stau befanden, von der Autobahn zu schleusen. Erst danach kann mit den umfangreichen Arbeiten begonnen werden, die mehrere Stunden dauern dürften. Laut ASFINAG herrscht hier an der Stelle derzeit ein Rückstau von mehr als acht Kilometern. Mehrere Personen dürften vor allem beim Unfall in Salzburg verletzt worden sein, auch der Rettungshubschrauber stand im Einsatz. Ob und wie viele weitere Personen bei den Unfällen verletzt wurden, ist aktuell unklar. Ebenfalls unklar ist, wie es zu den Unfällen gekommen ist.