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Auch am Mittwoch war es vor allem im Osten noch einmal richtig heiß.
Österreich
09/09/2026
Große Unterschiede

33,8 Grad vor großer Abkühlung: Hier war es in Österreich am Mittwoch noch heiß

Im Westen Österreichs kann man sich das am heutigen Mittwoch, 9. September 2026, gar nicht vorstellen: Im Osten des Landes hatte es nämlich noch einmal deutlich über 30 Grad. Wir haben die Spitzenreiter des Tages im Überblick.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(220 Wörter)
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Der Mittwoch, 9. September 2026, war vor allem bei den Höchstwerten in Österreich von massiven Temperaturunterschieden gekennzeichnet. Während die wärmsten Orte in Vorarlberg und Tirol etwa nicht einmal die 25-Grad-Marke knacken konnten, war es im Osten des Landes noch einmal richtig sommerlich heiß. Spitzenreiter am vorerst letzten Tag mit über 30 Grad in diesem Jahr war einmal mehr Rekordhalter Bad Deutsch-Altenburg (Niederösterreich), der dieses Jahr mit 41,2 Grad einen neuen Hitzerekord aufgestellt hat. Mehr dazu hier: Historischer Hitzerekord erneut gebrochen: Bad Deutsch-Altenburg knackt 41,2 Grad. Am Mittwoch war es etwas „kühler“, der Spitzenwert lag aber immerhin noch bei 33,8 Grad und damit neun Grad höher als in Vorarlberg oder Tirol, zeigen Zahlen der GeoSphere Austria.

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Sommerliche Temperaturen am Donnerstag

Und auch hinter Bad Deutsch-Altenburg können sich die Temperaturen durchaus sehen lassen. So hatte es in Bad Vöslau etwa 33,3 Grad, in Mistelbach (beide Niederösterreich) und Bruckneudorf (Burgenland) waren es 33,1 Grad. Immerhin noch genau 33 Grad haben die Thermometer auch in Mattersburg (Burgenland) angezeigt. Wie stark die Abkühlung auch im Osten Österreichs auf Donnerstag sein soll, könnt ihr hier nachlesen: Temperatursturz in Österreich: Tabelle zeigt, was uns jetzt erwartet. In welchen Orten es noch richtig heiß war, erfahrt ihr in der folgenden Infobox.

Die heißesten Orte Österreichs am 9. September 2026:

  • Bad Deutsch-Altenburg (NÖ): 33,8 Grad
  • Bad Vöslau (NÖ): 33,3 Grad
  • Mistelbach (NÖ): 33,1 Grad
  • Bruckneudorf (Bgld): 33,1 Grad
  • Mattersburg (Bgld): 33 Grad
  • Neusiedl am See (Bgld): 32,9 Grad
  • Zwerndorf (NÖ): 32,9 Grad
  • Lutzmannsburg (Bgld): 32,9 Grad
  • Gänserndorf (NÖ): 32,8 Grad
  • Wolkersdorf (NÖ): 32,7 Grad
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