Von 33 auf 23 Grad: Abkühlung erreicht am Donnerstag Ostösterreich

Knapp zehn Grad kühler wird es am Donnerstag im Vergleich zum Mittwoch vor allem in Ostösterreich sein. Während die Abkühlung den Westen schon am Mittwoch getroffen hat, ist nun auch der Osten dran.

Von kurzen Auflockerungen abgesehen dominieren am Donnerstag, 9. September 2026, in Österreich die Wolken. „Dazu ist vor allem im Bergland und Süden zeitweise mit Regen zu rechnen. Besser ist das Wetter im Norden, Nordosten sowie äußersten Westen, dort steht zeitweiliger Sonnenschein auf dem Programm“, heißt es seitens der Meteorologen der GeoSphere Austria. Der Wind kommt dabei schwach bis mäßig aus unterschiedlichen Richtungen. Die Temperaturen umspannen in der Früh noch Werte zwischen acht und 17 Grad, steigen im Tagesverlauf auf 15 bis 23 Grad an. Die Abkühlung erreicht am Donnerstag – nach Höchstwerten am Mittwoch jenseits der 30 Grad – also auch den Osten Österreichs.