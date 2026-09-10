PISA-Studie in Österreich: Stark in Naturwissenschaften, schwach in Motivation

Österreichs Jugendliche übertreffen erstmals den OECD-Schnitt in Naturwissenschaften und zeigen viel Einsatz. Dennoch empfindet ein Viertel die Schule laut der aktuellen PISA-Studie als Zeitverschwendung.

Positiv sticht hervor, dass die 15- und 16-jährigen Jugendlichen in Österreich im Gesamtergebnis erstmals über dem Durchschnitt der OECD-Staaten liegen und vor allem in den Naturwissenschaften zulegen konnten. Auch der Einsatz stimme grundsätzlich: Zwei Drittel der Schülerschaft geben an, sich bei schulischen Aufgaben extra anzustrengen, der Wert liegt über dem internationalen Schnitt von 60 Prozent.

Leichte Rückgänge in der Leistung

Trotz leichter Leistungsrückgänge beim Lesen und in der Mathematik zeigt die Basis eine solide Substanz, gleichzeitig macht die Befragung ebenso deutlich, wo der Schuh im Alltag drückt: Ein Viertel der Jugendlichen empfindet die Schule derzeit als Zeitverschwendung und 59 Prozent vermissen den direkten Bezug zum späteren Erwachsenenleben. Obwohl immer mehr Jugendliche zu spät kommen (42 Prozent) oder schwänzen (15 Prozent) und auch die Schulleitungen über mehr Probleme in der Schule klagen, fühlen sich die meisten Jugendlichen dort trotzdem weiterhin sicher.

Mehrmals im Monat Schikane ausgesetzt

Mobbing bleibt ebenso eine spürbare Belastung im Schulalltag der Jugendlichen: Seit 2015 haben die Fälle in vielen OECD-Staaten zugenommen. Österreich macht hier keine Ausnahme. Zuletzt berichteten 24 Prozent der Jugendlichen, dass sie 2025 mehrmals im Monat Schikane ausgesetzt waren, damit liegt der Wert spürbar über dem OECD-Durchschnitt von 20 Prozent.