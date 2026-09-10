Starkregen überschwemmt italienischen Urlaubsort

Starke Unwetter ziehen seit Mittwoch, 9. September 2026, immer wieder über Italien. Fotos und Videos aus Lignano zeigen nun die Auswirkungen - massive Überschwemmungen inklusive.

Starkregen-Unwetter haben wie erwartet Teile Italiens heimgesucht. Vor allem den bei Österreichern sehr beliebten Urlaubsort Lignano hat es dabei stark erwischt, wie nun zahlreiche Fotos und Videos zeigen, die in sozialen Medien geteilt werden. Grund dafür ist ein starkes und ortsfestes Gewitter, das über einen längeren Zeitraum intensive Niederschläge gebracht hat. So sind Berichten aus der Region zufolge mehr als 200 Millimeter an Regen gefallen.

Gewitter schon am Mittwoch: „Es hat gestürmt und gehagelt“

Bereits gestern hat sich eine 5 Minuten-Leserin mit einem Video gemeldet, das zeigt, wie intensiv die Niederschläge bereits am Mittwoch waren. „Es hat gestürmt und gehagelt. Wir wussten zwar, dass heute was kommen wird, aber das Ausmaß haben wir unterschätzt“, erklärt sie gegenüber 5 Minuten. Es sei „alles viel schneller als gedacht“ gegangen, meinte sie. Sie hätten die Sachen und die Kinder geschnappt und seien gelaufen.

©Leservideo | In Lignano hat es bereits am Mittwoch stark geregnet.

Frau in Unterführung in Auto verstorben

Die Überschwemmungen haben sich aber nicht nur auf Lignano beschränkt. So ist etwa im südlichen Teil Provinz Udine eine Frau mit ihrem Auto in einer Unterführung im Wasser stecken geblieben – und dort dann verstorben. Ein Polizist war noch ins Wasser gesprungen und hatte die Frau befreit, es war aber schon zu spät.