Mehr Urlaub: Tausende Österreicher unterschreiben für Extra-Woche

Sechs Wochen lang ist die Unterschriftenaktion gelaufen, die 20.000er-Marke konnte man dabei überschreiten – und das deutlich früher als erwartet, wie man erklärt. „Für den ÖGB ist das ein starkes Zeichen: Viele Menschen wünschen sich mehr Zeit für Erholung, Familie und Gesundheit“, heißt es seitens der Gewerkschafter. Grund für die Aktion sei, dass die Arbeitswelt für viele Menschen belastender geworden sei. Der ÖGB dazu: „Leistungsdruck und Arbeitsverdichtung nehmen zu. Viele Beschäftigte müssen Beruf, Familie und Alltag unter einen Hut bringen. Gleichzeitig ist es für viele schwierig, nach der Arbeit wirklich abzuschalten.“

Fünf Wochen Urlaub „nicht mehr zeitgemäß“

Demnach seien fünf Wochen Urlaub „nicht mehr zeitgemäß“, ist man sich sicher. Die gesetzlichen fünf Urlaubswochen gibt es seit 1983, die sechste Woche bekommt man grundsätzlich nach 25 anrechenbaren Dienstjahren (größtenteils) beim selben Arbeitgeber. Doch die Arbeitswelt hat sich mittlerweile stark geändert, die sechste Woche ist kaum noch wirklich erreichbar.

ÖGB sieht „deutliches Signal“

Für ÖGB-Arbeitsrechtsexperte Martin Müller sind über 20.000 Unterstützer „ein deutliches Signal“. Und weiter: „Die Menschen sagen klar: Fünf Wochen Urlaub reichen nicht mehr aus. Wer dauerhaft Leistung erbringen soll, braucht ausreichend Zeit zur Erholung.“ Die sechste Urlaubswoche für alle sei „ein wichtiger Schritt zu einer modernen Arbeitswelt“. Fortschritt dürfe nicht nur zu höheren Anforderungen führen, sondern müssen auch den Menschen zugutekommen, „die den Wohlstand täglich erarbeiten“, so Müller. Außerdem würde ausreichend Erholung Stress reduzieren und langfristig gesund und leistungsfähig halten – profitieren würden also die Arbeitnehmer und die Betriebe sowie die gesamte Gesellschaft.

„20.000 Unterschriften sind mehr als eine Zahl“

Der ÖGB sieht darin ein klares Zeichen an die Politik. „20.000 Unterschriften sind mehr als eine Zahl. Dahinter stehen 20.000 Menschen, die sagen: Wir wollen mehr Leben und nicht nur mehr Arbeit. Die Politik sollte dieses Signal ernst nehmen und endlich die Voraussetzungen für sechs Wochen Urlaub für alle schaffen“, fordert Müller. Die sechste Woche soll dabei unabhängig von Alter, Branche, Arbeitszeit und Betriebszugehörigkeit möglich sein. Die online-Unterschriftenkampagne läuft übrigens noch bis Ende November hier online.