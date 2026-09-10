Temperatursturz vorbei: Tabelle zeigt, wie viel kälter es jetzt wirklich ist

In den vergangenen beiden Tagen ist eine Kaltfront über Österreich hinweggezogen und hat die Temperaturen regelrecht abstürzen lassen. Wir haben hier jetzt für euch den Vergleich der Höchstwerte von Mittwoch und Donnerstag.

Aus 33,8 mach 21,8 Grad. Binnen eines Tages sind die Höchstwerte in Österreich endgültig komplett abgestürzt. Während am Mittwoch, 9. September 2026, vor allem im Osten noch extreme Höchsttemperaturen von eben bis zu 33,8 Grad gemessen worden sind – mehr dazu hier: 33,8 Grad vor großer Abkühlung: Hier war es in Österreich am Mittwoch noch heiß -, liegt der höchste Wert tags darauf bei 21,8 Grad. Wir haben hier jetzt den direkten Vergleich der Höchstwerte für euch.

Welche Temperaturen hast du am liebsten? Wie im Sommer, über 30 Grad Zwischen 20 und 30 Grad Zwischen 10 und 20 Grad Rund um 0 Grad Wie im Winter, unter 0 Grad Ich nehme es, wie es kommt Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

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12 Grad Unterschied in Österreich

Wärmer gleich 33 Grad war es am Mittwoch dabei in gleich fünf Orten, wie die GeoSphere Austria-Daten zegiten. Die Hitze-Hotspots waren dabei in Niederösterreich (Bad Deutsch-Altenburg, Bad Vöslau und Mistelbach) sowie im Burgenland (Bruckneudorf, Mattersburg) zu Hause. Dagegen lesen sich die Höchstwerte vom Donnerstag wie aus einer anderen Jahreszeit. Nur einige wenige Orte haben es überhaupt über die 20-Grad-Marke geschafft. Am wärmsten war es in Leibnitz-Wagna in der Steiermark mit 21,8 Grad. Dahinter folgt mit Bad Radkersburg und 21 Grad noch ein steirischer Ort. Das Podest vervollständigt Schärding (20,7 Grad, Oberösterreich). In der folgenden Tabelle findet ihr übersichtlich die Top 10 der Temperaturhöchstwerte laut GeoSphere Austria am Mittwoch und Donnerstag im Vergleich.